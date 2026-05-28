บขส.ร่วม”ไทยช่วยไทยพลัส”ใช้เดินทางทุกเส้นทางประชาชนจ่าย 40% เริ่ม 1มิ.ย.- 30 ก.ย. 69

บขส. เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40% ได้ทุกเส้นทาง ”1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 69 หนุนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ สะดวก ประหยัด ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) หรือ บขส.เปิดเผยว่า บขส. ได้เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS มีเงื่อนไขดังนี้
1.สามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ระยะเวลา 4 เดือน ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ณ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน 139 แห่งทั่วประเทศ
2.ซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิจากรัฐ 200 บาทต่อวัน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสด หรือใช้วงเงินในแอปฯ เป๋าตัง จ่ายก็ได้
3.ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
4.ใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ 5 – 10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
5.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี
6.กรณีผู้ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทาง พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสาร