ไทยออยล์จัดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำปี 7 เสริมทักษะว่ายน้ำให้เยาวชนแหลมฉบัง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเชษฐ์ โปร่งจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และนายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ" ปีที่ 7 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลนครแหลมฉบัง
โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มไทยออยล์กับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อประสบเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้แก่เยาวชนอายุ 6-15 ปี ในพื้นที่แหลมฉบัง ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2569 ใช้เวลาฝึกอบรมต่อเนื่อง 11 วัน
กลุ่มไทยออยล์มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล