ร้านสะดวกซัก ทางเลือกใหม่ตอบโจทย์คนยุคนี้จริงไหม?

วันหยุดทั้งทีแทนที่จะได้นอนดูซีรีส์ยาว ๆ แต่กลับต้องตื่นมาเผชิญหน้ากับกองผ้าท่วมหัว ยิ่งวันไหนฝนตกแดดไม่มีบอกเลยว่าชีวิตเศร้ามาก ปัจจุบันพฤติกรรมคนเมืองเปลี่ยนไปมาก การมองหาร้านสะดวกซัก กลายเป็นทางเลือกใหม่ของชีวิตประจำวันไปแล้ว วันนี้จะพาส่องกันชัด ๆ ว่าคุ้มค่าจริงไหม
เปรียบเทียบชัดๆ ซักผ้าเองที่บ้าน VS ร้านสะดวกซัก
มาเคลียร์ปัญหากวนใจของเหล่าแม่บ้านและคนรุ่นใหม่กันแบบตรง ๆ ระหว่างการนั่งหลังขดหลังแข็งจัดการงานบ้านเองที่บ้าน กับการหอบตะกร้าผ้าออกไปใช้บริการข้างนอก แบบไหนจะตอบโจทย์และคุ้มค่าเหนื่อยในยุคที่เวลามีค่ามากกว่าเงินทอง มาดูกันเลย
ข้อดี-ข้อเสียของการเคลียร์กองผ้าเองที่บ้าน
ข้อดี: ได้ความเป็นส่วนตัวสูงมาก เสื้อผ้าบางชิ้นที่ไม่อยากให้ใครเห็นก็ซักได้สบายใจ และประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้บางส่วน หากเลือกซักมือหรือมีเครื่องซักผ้าขนาดเล็กที่กินไฟไม่มาก เหมาะกับคนที่มีผ้าปริมาณน้อย ๆ ในแต่ละวัน
ข้อเสีย: กินเวลาพักผ่อนแบบฉ่ำ ๆ ยิ่งถ้าซักมือบอกเลยว่าปวดหลังสุด ๆ แถมยังต้องตากผ้าให้ตรงเวลาขัดกับสภาพอากาศที่ผันผวน มีทั้งฝุ่น PM2.5 และละอองฝนที่พร้อมทำให้ผ้าเหม็นอับ แถมเครื่องซักผ้าคุณภาพดียังมีราคาสูงและกินพื้นที่บ้านอีกด้วย
ยุคเร่งรีบแบบนี้ นำผ้ามาซักข้างนอกคุ้มจริงไหม?
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านงานซักอบอย่าง WashXpress การเลือกใช้ร้านสะดวกซักในยุคเร่งรีบ ถือเป็นการลงทุนเรื่องเวลาที่คุ้มค่ามาก เพราะนวัตกรรมของเครื่องจักรสามารถย่อเวลาซักและอบให้จบครบในหนึ่งชั่วโมง ได้ผ้าสะอาด หอมฟูนุ่มนิ่มพร้อมใส่ทันที แถมยังช่วยเซฟพื้นที่ระเบียงคอนโดได้อย่างดีเยี่ยม เป็นทางออกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างมืออาชีพ
ส่อง 3 วิธีการซักผ้า ไลฟ์สไตล์แบบเราเหมาะกับแบบไหน
พฤติกรรมและความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ WashXpress จะขอมารวบรวมและสรุป 3 วิธีการซักผ้ายอดฮิตที่คนยุคนี้เลือกใช้กัน
1. ซักผ้าด้วยมือ: เน้นประหยัดและถนอมผ้าเฉพาะจุด
วิธีคลาสสิกที่ประหยัดเงินที่สุด เหมาะมากสำหรับเสื้อผ้าเนื้อบางเบาที่ต้องการความอ่อนโยนเป็นพิเศษ เช่น ผ้าไหม ผ้าลูกไม้ การซักมือช่วยถนอมผ้าและขยี้คราบเฉพาะจุดได้ดี แต่ก็ต้องแลกมาด้วยแรงกายและเวลาที่เสียไปพอสมควร
2. ซักด้วยเครื่องที่บ้าน: สะดวกสบายแต่ตามมาด้วยค่าไฟ
ตอบโจทย์คนที่รักความสะดวกและอยากทำกิจกรรมอื่นไปด้วยในตัว แต่การมีเครื่องซักผ้าที่บ้านหมายความว่าคุณต้องลงทุนซื้อเครื่องราคาสูง ต้องมีพื้นที่จัดวาง และต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่เพิ่มขึ้นตามรอบการซัก แถมยังต้องล้างถังซักเองบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคตกค้าง
3. ซักที่ร้านสะดวกซัก: ประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะ
ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่และคนไม่มีเวลา! การเลือกใช้ร้านสะดวกซักช่วยจัดการผ้ากองโตหรือผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวมและตุ๊กตาได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะที่ WashXpress ที่เราควบคุมมาตรฐานความสะอาดระดับสากล มีระบบล้างถังซักอัตโนมัติให้ฟรีก่อนเริ่มงาน สะอาด ปลอดภัย และมีเครื่องอบผ้าแรงดันสูงคอยให้บริการ อบเสร็จพับเข้าตู้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยตากผ้าให้เพลียอีกต่อไป
สรุปเลือกร้านสะดวกซัก เพื่ออิสระในการใช้ชีวิตที่มากกว่า
สรุปเลยว่าการเปลี่ยนมาใช้บริการร้านสะดวกซัก คือการซื้อเวลาพักผ่อนคืนให้ตัวเอง และถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ต้องมาที่ WashXpress ร้านสะดวกซักมาตรฐานสากลที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เราใช้เครื่องซักและอบผ้า Speed Queen จากอเมริกา ซักสะอาด อบแห้งไว แถมยังเช็กเครื่องว่างผ่าน WashXpress App ได้เรียลไทม์ เพื่อให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณอย่างแท้จริง!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับร้านสะดวกซัก
ร้านสะดวกซักปลอดภัยไหม หากต้องไปซักผ้าตอนกลางคืน?
ปลอดภัยหายห่วง ที่ WashXpress ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในร้านอย่างทั่วถึง ระบบไฟสว่างตลอดคืน และเป็นสาขาที่บริษัทดูแลและควบคุมมาตรฐานโดยตรง พร้อมมีทีม Call Center คอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
นำผ้าชิ้นใหญ่มาซักที่ร้านสะดวกซัก เครื่องจะรองรับไหม?
รองรับได้สบายมาก ร้านของเรามีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าให้บริการหลากหลายขนาด ตั้งแต่ไซซ์เล็กไปจนถึงไซซ์ใหญ่ยักษ์ ไม่ว่าจะเป็นผ้านวมหนา ๆ ผ้าขนหนูทั้งบ้าน หรือตุ๊กตาตัวใหญ่ ก็สามารถจัดการให้สะอาดแห้งสนิทได้ในรอบเดียว
ไปใช้บริการร้านสะดวกซัก ต้องพกน้ำยาซักผ้าไปเองหรือเปล่า?
ถ้าสะดวกนำน้สูตรโปรดมาจากบ้านก็สามารถนำมาเติมได้เลย แต่ถ้าลืมหรือไม่ได้เตรียมมาก็ไม่ต้องกังวล เพราะ WashXpress มีพาร์ทเนอร์กับทาง Unilever ภายในร้านจึงมีทั้ง “Breeze” และ “Comfort” ให้บริการผ่านตู้จำหน่ายอัตโนมัติครบทุกสาขา ไม่ต้องเตรียมน้ำยามาเองก็ซักได้ เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการ