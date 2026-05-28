รถไฟฟ้า MRT 4 สาย ร่วม"ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ผ่านแอป “เป๋าตัง”

รถไฟฟ้า MRT 4 สาย ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ชำระค่าโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 โดยสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์และชำระค่าโดยสาร
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. และบริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (MRT สายสีชมพู) พร้อมเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัด
โดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ซึ่งรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% และประชาชนชำระเอง 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) เพื่อเดินทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ โดยมีขั้นตอนการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ดังนี้
1. เข้าเมนู “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40”
2. เลือกสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์
3. สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสาร
4. ตรวจสอบยอดเงิน กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN
5. รับตั๋วโดยสาร เพื่อนำไปใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT
สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย สามารถใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวได้ โดยซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ประเภทบุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุ ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี
ทั้งนี้ สิทธิ์ในโครงการฯ ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
• ไม่สามารถเติมเงินหรือเติมเที่ยวโดยสารในบัตรแมงมุม EMV บัตร MRT EMV และบัตรแรบบิท
• ไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทบัตรแมงมุม EMV และบัตรแรบบิท
• ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด (Refund) สำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวที่ซื้อด้วยสิทธิ์ของโครงการ
• ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าปรับกรณีอยู่ในระบบเกินเวลา หรือค่าธรรมเนียมเมื่อเหรียญโดยสารสูญหายหรือชำรุด
• ไม่สามารถชำระค่าจอดรถของรถไฟฟ้า MRT
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) โทร. 0 2111 1122 (กด 2 สำหรับประชาชน และกด 3 สำหรับร้านค้า) ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โทร. 08 5842 7102 – 9 ในวันและเวลาราชการ รวมถึงสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติม