เขย่าวงการสกินแคร์เมืองไทยอีกครั้ง! เมื่อ Dr.G กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้การดูแลของ L'Oréal Group พร้อมส่งต่อพลังผิวสุขภาพดี พุ่งเป้าสู่การเป็นผู้นำด้าน K-Derma ของเมืองไทย

Dr.G แบรนด์สกินแคร์อันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ กลับมาแลนด์ดิ้งในประเทศไทยอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การดูแลของ L'Oréal Group ที่มุ่งตีตลาดไทยด้วยนิยามผิวสุขภาพดีแบบ K-Derma ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ในด้านการดูแลผิวอย่างอ่อนโยนแต่ด้วยประสิทธิภาพระดับคลินิกที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดย “คุณหมออัน กอน ยอง” (Gun-Young, Ahn, MD, PHD) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Dr.G และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแถวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย
การกลับเข้าสู่ตลาดสกินแคร์ในประเทศไทยของ Dr.G ครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของ L'Oréal Group ผู้นำด้านความงามระดับโลก ที่ต่อยอดความสำเร็จของ Dr.G จากการเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่คนเกาหลีกว่า 50% เลือกใช้ สู่การเป็นผู้นำด้าน K-Derma ของเมืองไทย ซึ่งการกลับมาสู่ตลาดไทยในครั้งนี้ของ Dr.G แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาด K-Beauty ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นยังคงตัวเลือกด้านการดูแลผิวที่คนไทยให้ความไว้วางใจ
ความสำเร็จของ Dr.G เริ่มต้นจากความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังของ “คุณหมออัน กอน ยอง” (Gun-Young, Ahn, MD, PHD) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากเกาหลีและผู้ก่อตั้งคลินิก Gowoonsesang ที่เคยมีแผลเป็นจากอุบัติเหตุไฟไหม้ในวัยเด็กจนเสียความมั่นใจ เขาจึงได้ก่อตั้งคลินิกขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า “ผิวที่สุขภาพดีเริ่มต้นจากพื้นฐานที่แข็งแรง” ก่อนจะเริ่มก่อตั้งแบรนด์ Dr.G ขึ้นมาในปี 2003 โดยมุ่งพัฒนาสกินแคร์ที่อ่อนโยนแต่ยังมีประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่มีปัญหาผิวบอบบาง แพ้ง่าย และต้องการการดูแลจากภายใน จนกลายเป็นจุดเด่นทำให้ Dr.G เป็นแบรนด์สกินแคร์อันดับ 1 ของเกาหลี และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในเกาหลีใต้และระดับสากล
โดยจุดเด่นของแบรนด์ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์จาก 3-step skincare routine ที่เน้นเรื่องการปลอบประโลมผิวและเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง เริ่มจากขั้นตอนการผลัดเซลล์ผิวด้วย Brightening Peeling Gel เจลสครับผลัดเซลล์ non-acidic สำหรับคนผิวแพ้ง่าย ที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าได้มากถึง 74% เพื่อผิวโกลว์กระจ่างใสทันที ต่อด้วยขั้นตอนการปรอบประโลมผิวด้วย R.E.D Blemish Clear Soothing Cream มอยส์เจอร์ไรเซอร์ยอดฮิตที่ช่วยปลอบประโลมผิวสูตรอ่อนโยน ที่โดดเด่นด้วยสารสกัดใบบัวบก 10-CICA’S COLD-PRESSED ช่วยเติมและกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานสูงสุด 100 ชั่วโมง พร้อมปลอบประโลมผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่าย ให้ผิวรู้สึกอิ่มน้ำ ดูสุขภาพดี การันตรีประสิทธภาพด้วยการเป็นผู้ชนะรางวัล Olive Young Awards ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน และปิดท้ายด้วยขั้นตอนการปกป้องผิวด้วย Green Mild Up Sun+ SPF50+ PA+++ กันแดดสูตรอ่อนโยนที่ประกอบด้วย 100% mineral sunscreen เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่าย พร้อมการปกป้องผิวจากแดกถึง 7 ชั้น
ปัจจุบัน Dr.G มุ่งสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ที่สนใจ K-Derma ผ่านการแต่งตั้ง บยอนอูซอก (Byeon Woo-seok) เป็น Global Ambassador ด้วยภาพลักษณ์ที่อบอุ่น ทันสมัย และสุขภาพผิวที่แข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงอิทธิพลของ K-Culture และฐานแฟนคลับระดับนานาชาติที่เติบโตต่อเนื่องทำให้บยอนอูซอกสามารถสะท้อนตัวตนของแบรนด์และแนวคิดการดูแลผิวอย่างอ่อนโยนได้อย่างลงตัว
ทั้งนี้ผู้บริหารของ L'Oréal Group คุณโรมัง เวเบอร์ กล่าวว่า “Dr.G เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเกาหลี อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่คนเกาหลีไว้วางใจในประสิทธิภาพ โดยมีจุดเด่นในด้านของการดูแลผิวบอบบางแพ้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาผิวที่คนไทยหลายคนพบเจอไม่ต่างกันเราเองในฐานะผู้นำด้านความงามของไทยและระดับโลกจึงมองเห็นโอกาสที่ดีในการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ให้กับคนไทยได้ใช้กัน และเราก็เชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าสกินแคร์จาก Dr.G จะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคนไทย ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการแก้ไขปัญหาผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างตรงจุด”
พบกับสินค้าของ Dr.G ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป ที่ทุกช่องทางจำหน่ายของ Dr.G หรือสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของ Dr.G Thailand
