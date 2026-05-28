เดอะมอลล์ จับมือ ทส. ประกาศเจตนารมณ์การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม”

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืนภายใต้แนวทาง ESG ประกาศเปิดตัวโครงการ “STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม” อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยโครงการดังกล่าว เป็นการต่อยอดจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ลงนามร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเชิงรูปธรรมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ
ในพิธีเปิดงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงปัญหาขยะจากเศษอาหารว่า “ปัญหาขยะอาหาร หรือ Food Waste คือหนึ่งในวิกฤตเชิงระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดของโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ชี้ว่า อาหารกว่า 1 ใน 3 ของที่ผลิตขึ้นทั่วโลก ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาล สูญเสียทรัพยากรน้ำและพลังงาน และเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อ SDG 12 (การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ) ปัญหาดังกล่าว กระทรวงฯ เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนร่วมมืออย่างบูรณาการ โครงการ STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม ที่กลุ่มเดอะมอลล์ ดำริจัดขึ้น คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของความร่วมมือนั้น”
THE MALL GROUP ZERO WASTE: ยุทธศาสตร์สู่ศูนย์การค้าปลอดขยะ
คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวถึง การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ THE MALL GROUP ZERO WASTE ว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับความร่วมมือร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ให้เข้าร่วมกระบวนการจัดการขยะอาหารอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยร้านค้าที่ผ่านการประเมินจะได้รับ ‘ตราสัญลักษณ์ “ ลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste” รับรองจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ ตราสัญลักษณ์ “M Green” เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การผนึกกำลังร่วมกับร้านอาหารภายในศูนย์การค้าครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศแห่งการลดขยะที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งองค์กร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถลดขยะในศูนย์ฯ จูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะในชีวิตประจำวัน เพราะการกินให้หมดจาน คือ การกระทำที่เล็กน้อยแต่ทรงพลังที่สุดเพื่อโลกของเรา ”
โครงการ STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม
สมาชิก M CARD ที่รับประทานอาหารภายในร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ งามวงศ์วาน บางแค และบางกะปิ ครบ 500 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จสำหรับ 1 ร้านค้า จะได้รับ 1 M Star พร้อมสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ประกอบด้วยทองคำน้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 35 รางวัล และบัตรโดยสารไป-กลับ ภายในประเทศ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ จำนวน 10 รางวัล พิเศษรับเพิ่ม สะสม M Star ครบ 2 ดาว แลกรับโค้ก ขนาด 1 ลิตร มูลค่า 26 บาท จำนวน 1 ขวด, สะสม M Star ครบ 4 ดาว แลกรับครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ฮอกไกโด มิลค์ มูลค่า 145 บาท จำนวน 1 ขวด เป็นรางวัลพิเศษ จำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2569 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.themall.co.th/th/pr-csr