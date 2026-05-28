DIT ดึง NipponBoyz ร่วมชิมเมนูไทย ปักหมุดข้าวประณีต-ผลไม้ไทย ใน “THAIFEX 2026” คาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 300 ล้านบาท

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า “ปี 2569 ผลผลิตสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% ส่งผลให้ราคาผลผลิตภายในประเทศอาจไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น กรมการค้าภายใน ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่เร่งเดินหน้าผลักดันตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยรองรับผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย
นายวิทยากร กล่าวต่อว่า ”กรมการค้าภายใน เร่งดำเนินการด้านการกระจายสินค้า การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่อง
นายวิทยากร กล่าวว่า “วันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ การนำ ผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มาโชว์ศักยภาพ ของสินค้าเกษตรไทย ใน “DIT Pavilion: Discover Thai Premium Fruit & Finest Rice” ภายในงาน THAIFEX–ANUGA ASIA 2026 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569 ณ ฮอลล์ 9 บูธ DD27 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรไทยและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ “ข้าวประณีตไทย” ที่คัดเลือกข้าวเด่นจำนวน 20 สายพันธุ์ มานำเสนอจุดเด่นด้านรสชาติ ความเป็นเอกลักษณ์ และคุณภาพของข้าวไทย เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงนำผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านผลไม้ ทั้งทุเรียน เงาะ ลำไย มะม่วง มังคุด มะพร้าว และผลไม้อื่น ๆ มาร่วมออกบูธนำเสนอศักยภาพสินค้าเกษตรไทยสู่ผู้ซื้อจากทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลไม้ ซึ่งสามารถเก็บรักษาความสดและคุณภาพของผลไม้ไว้ได้นานขึ้น และสามารถนำไปใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหารหรือเมนูต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของเชฟและผู้ประกอบการระดับสากล
ภายในงานยังมีการนำวัตถุดิบสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะข้าวและผลไม้ไทย มารังสรรค์เป็นเมนูระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรม Celebrity Chef Show จากเชฟชื่อดังของไทย เพื่อสะท้อนศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยในมิติอาหารร่วมสมัยและอาหารระดับโลก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การนำเสนอ “สุราชุมชน” ซึ่งเป็นการต่อยอดวัตถุดิบสินค้าเกษตรไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าว ผลไม้ หรือพืชท้องถิ่นต่าง ๆ ผ่านภูมิปัญญาของคนไทย ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และช่วยเพิ่มทางเลือกทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรไทย
ภายใน DIT Pavilion ได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ “Thailand: The Land of Tropical Fruits” นำเสนอผลไม้ไทยพรีเมียมทั้งสดและแปรรูป “New Rice Economy” นำเสนอข้าวประณีตและข้าวทางเลือกสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ อาทิ ข้าวหอมมะลิ 105 กข15 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียว กข6 รวมถึงโซนผลิตภัณฑ์สุราชุมชนจากข้าว ซึ่งสะท้อนการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
นายวิทยากร กล่าวต่ออีกว่า ”นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังเร่งขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ควบคู่กับการใช้คอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ช่วยโปรโมตสินค้าไทยสู่ผู้บริโภคต่างชาติ โดยภายในงานได้รับความสนใจจาก NipponBoyz คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามกว่า 87,800 คน เข้าร่วมชิมเมนูจากผลไม้พรีเมียม ข้าวประณีต และสุราชุมชนไทย ช่วยสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น“
นายวิทยากร กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานครั้งนี้มีความพร้อมทั้งด้านการจำหน่ายภายในประเทศและศักยภาพการส่งออก ยกตัวอย่างกลุ่มข้าวประณีตที่ปัจจุบันมีลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิแล้วกว่า 20 ตัน ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังได้เชื่อมโยงโมเดิร์นเทรดให้นำผลไม้ เช่น เงาะและมังคุดซูเปอร์จิ๋ว เข้าจำหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทุกขนาดและทุกเกรด
ทั้งนี้ DIT Pavilion คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่า 300 ล้านบาท จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทั้ง 13 ราย ครอบคลุมกลุ่มผลไม้พรีเมียม ข้าวประณีต และสุราชุมชน ซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพพร้อมขยายตลาดสู่ระดับสากล โดยกรมการค้าภายในจะเดินหน้าดูแลด้านตลาดและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรไทยทุกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป