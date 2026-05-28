กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ร่วมนำเสนอแนวคิดอาหารแห่งอนาคต ผ่านเมนู “Tofu Bar Duo” ในงาน Future Food System Conference & Show 2026

บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด (Griffith Foods Limited) เข้าร่วมงาน “Future Food System Conference & Show 2026” เวทีด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตระดับนานาชาติ ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัย สตาร์ทอัพ และภาคอุตสาหกรรมจากกว่า 12 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านแนวคิดด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน และการพัฒนาระบบอาหารในระยะยาว โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ซึ่งจัดขึ้นโดย TasteBud Lab ร่วมกับพันธมิตรด้าน Future Food Ecosystem เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ ห้อง Nile 1–2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ภายในงาน กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ได้นำเสนอนวัตกรรมอาหารผ่านเมนู “Tofu Bar Duo” ที่สะท้อนแนวทางการพัฒนาอาหารแห่งอนาคต ผ่านการประยุกต์ใช้โปรตีนทางเลือก ควบคู่กับการพัฒนาด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ พร้อมจุดเด่นด้าน Freeze–Thaw Stability ที่ช่วยคงคุณภาพของเนื้อสัมผัสและรสชาติแม้ผ่านกระบวนการแช่แข็งและละลาย โดยเมนู “Tofu Bar Duo” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสะท้อนแนวทางการต่อยอดวัตถุดิบจากพืชสู่รูปแบบอาหารแห่งอนาคต ผ่านการผสานแนวคิดด้านโภชนาการ รสชาติ และความยั่งยืนเข้าด้วยกัน
โดยนำเสนอ 2 เมนู ได้แก่
• Vegetable-Mixed Tofu Bar – เต้าหู้ผักรวมรสโชยุและงา (Soy Sauce & Sesame Flavour) มีส่วนผสมของต้นหอม แครอท และสาหร่าย พร้อมรสชาติอูมามิและเนื้อสัมผัสที่สะท้อนศักยภาพของโปรตีนทางเลือกในรูปแบบอาหารแห่งอนาคต
• Matcha Tofu Bar – เต้าหู้รสมัทฉะ (Green Tea Flavour) ที่เสิร์ฟคู่ถั่วแดงและคินาโกะ พร้อมเนื้อสัมผัสนุ่มละเอียด ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาโปรตีนจากพืชในรูปแบบของหวาน
เมนูเต้าหู้ทั้ง 2 รูปแบบยังแสดงถึงความสามารถด้าน Freeze–Thaw Stability ที่ช่วยคงคุณภาพของเนื้อสัมผัสและรสชาติ แม้ผ่านกระบวนการแช่แข็งและละลาย
แนวคิดของผลิตภัณฑ์ภายในงานยังสะท้อนทิศทางของ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ภายใต้ “ปณิธาน 2030 (2030 Aspirations)” โดยเฉพาะด้าน Developing a Nutritious and Sustainable Portfolio ที่มุ่งพัฒนาอาหารซึ่งตอบโจทย์ทั้งด้านโภชนาการ รสชาติ และความยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตของระบบอาหาร ผ่านแนวคิด “We Blend Care and Creativity to Nourish the World” ที่สะท้อนการนำความใส่ใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญด้านอาหาร มาผสานเข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์อาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงคุณค่าต่อผู้คน สังคม และโลกในระยะยาว พร้อมสนับสนุนการเติบโตของระบบอาหารแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited)
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่บริษัทอาหาร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิป รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมจากความร่วมมือ ภายใต้พันธกิจ “เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก - We Blend Care and Creativity to Nourish the World”
ปัจจุบัน กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงเชฟกว่า 40 คน และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารกว่า 340 คน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชันที่หล่อเลี้ยงผู้คน โลก และชุมชน ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมเครื่องปรุงรส ซอส น้ำสลัด ระบบเคลือบอาหาร และโซลูชันโปรตีนทางเลือก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหาร ผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูปโปรตีน และธุรกิจค้าปลีก
