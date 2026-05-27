“สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท” ปั้นจุดแข็ง เติมเต็มศักยภาพ ก้าวสู่ ‘Golf & Lifestyle Community’ ทุบนิยามเดิม ก้าวสู่..เมื่อสนามกอล์ฟยุคใหม่ ไม่ได้ตอบโจทย์แค่การออกรอบ แต่คือพื้นที่ Recharge ชีวิตของคนเมือง
ท่ามกลางความเร่งรีบของชีวิตเมือง ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน สภาพอากาศที่ร้อนจัด และความตึงเครียดจากสถานการณ์รอบตัว ผู้คนจำนวนมากกำลังมองหา “พื้นที่พักผ่อนใกล้กรุง” ที่ไม่ต้องเดินทางไกล แต่สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป ขณะเดียวกัน เทรนด์ของผู้บริหารและคนทำงานยุคใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่มองหาสถานที่พักผ่อนเพียงอย่างเดียว สู่การเลือกสถานที่ที่ช่วย “รีเซ็ตสมอง” เติมพลัง และสร้างสมดุลให้ชีวิต
“สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท” จึงเดินหน้าปั้นจุดแข็งของพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘Golf & Lifestyle Community’ จุดหมายแห่งการพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ ที่รวมทั้งกีฬา ธรรมชาติ การทำงาน และไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียว
ภายใต้แนวคิด
“ทำไมต้องปักหมุดที่ Pinehurst?
เพราะ ! สนามกอล์ฟจะไม่ได้มีไว้แค่ออกรอบอีกต่อไป”
จากเดิมที่หลายคนมอง “สนามกอล์ฟ” เป็นเพียงสถานที่สำหรับเล่นกีฬา วันนี้ Pinehurst กำลังเปลี่ยนภาพจำใหม่ ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟ นักธุรกิจ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคนเมืองที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย เพื่อมาพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ เติมเต็มศักยภาพในทุกมิติ เพื่อให้รองรับความต้องการของทุกๆกลุ่ม ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
โดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่และผู้บริหารจำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญกับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น หลายคนมองว่าการพักผ่อนไม่ใช่เพียงการหยุดทำงาน แต่คือการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจกลับมาสมดุลอีกครั้ง ไม่ต่างจากการ Recharge พลังให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กอล์ฟจึงกลายเป็นมากกว่ากีฬา เพราะทุกช่วงเวลาบนแฟร์เวย์ คือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง ได้ใช้สมาธิ ทบทวนความคิด พูดคุยธุรกิจแบบไม่เร่งรีบ หรือใช้เวลากับครอบครัวและคนสำคัญในบรรยากาศที่แตกต่างจากชีวิตในเมือง
ภายในพื้นที่ของ Pinehurst จึงถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลาย ทั้งสนามกอล์ฟ สปอร์ตคลับ Facility ฟิตเนส สปา ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม พร้อมทั้งยังมี Co-working Space ที่รองรับทั้งการพักผ่อน การประชุม การพบปะทางธุรกิจ และการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
โดยเฉพาะในช่วง Green Season ที่ธรรมชาติเริ่มกลับมาสดชื่นหลังผ่านอากาศร้อนจัด คนเมืองจำนวนมากเริ่มมองหาสถานที่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สามารถใช้ชีวิตได้ครบในวันเดียว ไม่ว่าจะเป็นการออกรอบท่ามกลางวิวสีเขียว การนั่งทำงานในบรรยากาศเงียบสงบ การผ่อนคลายกับสปาและนวดแผนไทย การรับประทานอาหารในร้านอาหารภายในสนามกอล์ฟ หรือการจิบเครื่องดื่มซิกเนเจอร์จากคาเฟ่ริมแฟร์เวย์ ที่ได้รับความนิยมจากนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปิดท้ายวันแห่งความสุข ด้วยการพักผ่อนในโรงแรมระดับ 4 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศ รีสอร์ทบนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
Pinehurst จึงไม่ได้เป็นเพียง “สนามกอล์ฟ” แต่กำลังก้าวสู่พื้นที่แห่งการใช้ชีวิต ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเลือกใช้เวลาในแบบของตัวเองได้อย่างอิสระ
คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา Pinehurst Group กล่าวว่า “วันนี้ผู้คนไม่ได้มองหาสถานที่พักผ่อนเพียงอย่างเดียว แต่กำลังมองหาสถานที่ที่ช่วยให้ชีวิตสมดุลขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และไลฟ์สไตล์ Pinehurst จึงอยากเป็นมากกว่าสนามกอล์ฟ แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาพักผ่อน ทำงาน เล่นกีฬา และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้ครบในที่เดียวค่ะ”
และด้วยองค์ประกอบที่ครบครันทั้งด้านกีฬา ธรรมชาติ และไลฟ์สไตล์ จึงอาจเป็นเหตุผลสำคัญว่า
ทำไม “Pinehurst” กำลังกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายใกล้กรุงที่หลายคนเริ่มปักหมุดว่า “ต้องไป” ในปีนี้
