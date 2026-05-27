“บางกอกแอร์เวย์ส -กรมการค้าภายใน” เปิดตัวเมนูพิเศษ “DIT X MasterChef”วัตถุดิบไทยคุณภาพสู่อาหารระดับพรีเมียม

บางกอกแอร์เวย์ส และกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวเมนูพิเศษจากโครงการ “DIT X MasterChef” ยกระดับวัตถุดิบไทยคุณภาพสู่ประสบการณ์อาหารระดับพรีเมียม พร้อมให้บริการ ณ ห้องรับรองผู้โดยสาร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สร่วมกับกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน และรายการ MasterChef Thailand Season 7 เปิดตัวเมนูพิเศษจากโครงการ “DIT X MasterChef” ถ่ายทอดอัตลักษณ์วัตถุดิบไทยคุณภาพสู่ประสบการณ์อาหารระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Local Ingredients World Class Experiences” เพื่อนำเสนอคุณค่าและอัตลักษณ์ของวัตถุดิบคุณภาพของเกษตรกรไทย ผ่านประสบการณ์อาหารระดับพรีเมียมสำหรับผู้โดยสารของสายการบินฯ
โครงการดังกล่าวเป็นการคัดสรรสินค้าเกษตรและวัตถุดิบเด่นจากแหล่งผลิตคุณภาพทั่วประเทศ มารังสรรค์เป็นเมนูร่วมสมัย โดยเชฟรุ่นใหม่ 4 คน ผู้ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย (Semi Final) จากรายการ MasterChef Thailand Season 7 ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ ผสาน Soft Power ด้านอาหารเข้ากับบริการระดับพรีเมียม เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ณ ห้องรับรองผู้โดยสารบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมร่วมยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่เวทีสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย
นายจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์สมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรไทยผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศ โดยสายการบินฯ และบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) ในฐานะบริษัทฯ ในเครือที่ให้บริการด้านอาหารให้แก่ลูกค้าสายการบินชั้นนำจากทั่วโลก มีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่านเครือข่ายการบริการด้านการบินและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ด้วยเครือข่ายเส้นทางบินที่เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ บางกอกแอร์เวย์สจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดอัตลักษณ์และรสชาติความเป็นไทยไปสู่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
“บางกอกแอร์เวย์สได้นำวัตถุดิบและสินค้าเกษตรไทยมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มพิเศษสำหรับผู้โดยสาร ณ ห้องรับรองผู้โดยสาร โดยจะมีการหมุนเวียนเมนูที่รังสรรค์จากสูตรของเชฟทั้ง 4 ท่าน จากรายการ MasterChef Thailand Season 7 ทุกๆ 2 เดือน เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะท้อนเสน่ห์ของอาหารไทยร่วมสมัย ควบคู่กับการสนับสนุนเกษตรกรไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” นายจุลินกล่าว
สำหรับ 2 เมนูพิเศษที่พร้อมให้บริการภายในห้องรับรองผู้โดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ได้แก่ เมนู “คิมบับข้าวยำสามสีปลาทูกรอบ” จาก เชฟต้นกล้า - ณัฐชนน สุวรรณ ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยผ่านการนำข้าวไทยสายพันธุ์พิเศษหรือ “ข้าวประณีต” อาทิ ข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี มาผสานกับสมุนไพรไทยและปลาทูในรูปแบบเมนูร่วมสมัยที่สะท้อนเอกลักษณ์อาหารไทยอย่างสร้างสรรค์ เมนู “พาร์เฟต์กรีกโยเกิร์ตซอสมะม่วงน้ำดอกไม้” จาก เชฟนิว - นิวพร พะลัง ที่นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ผลไม้ไทยคุณภาพ มาต่อยอดเป็นเมนูของหวานสไตล์โมเดิร์น ถ่ายทอดรสชาติและเสน่ห์เมนูของหวานไทยในมุมมองใหม่สู่ผู้โดยสารจากทั่วโลก
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบางกอกแอร์เวย์สในการร่วมผลักดันสินค้าและวัตถุดิบเกษตรไทยสู่เวทีสากล ผ่านการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว และการบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้โดยสาร ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับขีดความสามารถของสินค้าเกษตรไทย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทยในระยะยาว