“พิพัฒน์”ดึง“Powerchina “รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่จีน ร่วมลงทุน 7 เมกะโปรเจกต์ และเร่งปลดล็อกไฮสปีด”ไทย-จีน”

“พิพัฒน์” โชว์วิสัยทัศน์คมนาคมเชิงรุก ดึงรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่จีน “Powerchina “ร่วมลงทุน 7 เมกะโปรเจกต์ “รถไฟ-สนามบิน” พร้อมเร่งเครื่องปลดล็อกรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เร่งเครื่องปลดล็อกรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตคนไทย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับ นายหยาง เจียง (Mr. Yang Jian) รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Powerchina International Group Limited และประธานกรรมการบริษัท Sinohydro Thailand พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อหารือแนวทางการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยมีเป้าหมายพลิกโฉมระบบขนส่งของไทยให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมหารือ ณ กระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า บริษัท Powerchina ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีน ได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย โดยมีแผนจัดตั้งบริษัท POWERCHINA (Thailand) Co., Ltd. เพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ และพร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมทุน (Joint Venture) กับบริษัทไทย รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100%
ที่ผ่านมา Powerchina มีผลงานในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 15 โครงการใหญ่ ทั้งด้านพลังงาน (กฟผ., Gulf, พลังงานลม) และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและสายสีเขียว โดยมีจุดเด่นสำคัญคือ "สถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ได้แสดงความสนใจที่จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมผลงานและวิธีการทำงานของบริษัทในไทย เพื่อประเมินความพร้อมและมาตรฐานสำหรับการพิจารณาร่วมงานในอนาคต
ขณะที่ Powerchina ได้แสดงความสนใจเข้าร่วมลงทุนใน 7 โครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่สายใต้จำนวน 3 เส้นทาง (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่, หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์), โครงการทางด่วน อุโมงค์กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต, โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนา โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามัน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 และ โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด้าน นายชยธรรม์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้หยิบยกประเด็น "โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน" ขึ้นมาหารือเชิงลึก เพื่อให้เดินหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและชื่นชมศักยภาพของ Powerchina ที่เคยมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้ลงทุนและผู้ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทาง Powerchina รับข้อเสนอเพื่อนำไปหารือในรายละเอียดกับรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่อไป
การหารือร่วมกันครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนจากต่างชาติเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย และเดินหน้าโครงการระดับชาติอย่างรถไฟความเร็วสูงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน