การบินไทยจัดโปรฯตั๋วในประเทศราคาพิเศษ“กลับบ้าน...ให้หายคิดถึง”รับหยุดยาว เริ่มต้น 1,700 บาท

การบินไทย จัดโปรโมชันบัตรโดยสารราคาพิเศษ “กลับบ้าน…ให้หายคิดถึง” เส้นทางภายในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 1,700 บาท เชิญชวนเดินทางเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดยาว วันนี้ - 30 มิ.ย.69
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย จัดโปรโมชันบัตรโดยสารราคาพิเศษ “กลับบ้าน…ให้หายคิดถึง” สำหรับเส้นทางภายในประเทศ เพื่อช่วยกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ โดยเชิญชวนผู้โดยสารออกเดินทางกลับบ้านไปเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นกับครอบครัว ในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ ผ่านโปรโมชัน “กลับบ้าน…ให้หายคิดถึง” ที่มอบราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัดเส้นทางภายในประเทศในราคาพิเศษ สำหรับการเดินทางในวันจันทร์–พฤหัสบดี เพื่อให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความประทับใจแบบการบินไทยที่สบายต่างกัน”
สำหรับเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี ราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัด เริ่มต้นที่เที่ยวละ 1,700 บาท และเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ และหาดใหญ่ ราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัด เริ่มต้นที่เที่ยวละ 2,000 บาท โดยสามารถสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร พร้อมเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบเที่ยวเดียว สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน รวมภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข โดยผู้โดยสารจะได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของโปรแกรมรอยัล ออร์คิด พลัส
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการบินและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com, สำนักงานขายการบินไทย หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง