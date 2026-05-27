“พิพัฒน์” พบทูตรัสเซีย พร้อมหนุนไทยจัดหา”รถจักร โบกี้สินค้า” เล็งเช่าใช้ ลดภาระงบประมาณ

“พิพัฒน์” พบทูตรัสเซีย วางกรอบ MOI ร่วมมือขนส่ง ย้ำไทยเปิดกว้างรับเทคโนโลยีระดับโลกยกระดับโลจิสติกส์ไทย มอบรฟท.ทบทวนรูปแบบการจัดหารถจักรและโบกี้ ลดภาระงบประมาณ เล็งปรับเช่าใช้จากเอกชน ด้านรัสเซียสนใจพร้อมหนุน“จัดหารถจักร โบกี้บรรทุกตู้สินค้า พร้อมอะไหล่”
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายเยฟเกนี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เพื่อหารือกระชับความสัมพันธ์ 128 ปี “ไทย-รัสเซีย” โดยมุ่งเป้าเดินหน้าเตรียมลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่ง ไฮไลต์สำคัญคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับระบบคมนาคมไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ ณ กระทรวงคมนาคม
เป้าหมายสำคัญของการหารือครั้งนี้ คือการเดินหน้าสู่การลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ด้านการขนส่งร่วมกัน โดยฝ่ายไทยและรัสเซียจะพิจารณาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในปีนี้ ซึ่งคาดว่าอาจเป็นห้วงเวลาการจัดประชุม ASEAN-Russia Summit ในเดือนมิถุนายน 2569 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อให้กรอบความร่วมมือดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
นายพิพัฒน์ ได้เน้นย้ำจุดยืนของรัฐบาลไทยว่า ประเทศไทยเปิดกว้างรับเทคโนโลยีจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในประเทศ เทคโนโลยีที่นำเข้ามาจะต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบรางของไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเทียบเท่านานาอารยประเทศ
ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมและสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาระบบรางของไทย อาทิ โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงหัวรถจักรแห่งใหม่ บริเวณชุมทางแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมถึงโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า และโบกี้บรรทุกตู้สินค้า พร้อมอะไหล่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาระบบคมนาคมเกิดความยั่งยืนสูงสุด
ทางกระทรวงฯ ได้ชี้แจงถึงนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่าและกระทบเพดานหนี้สาธารณะให้น้อยที่สุด โดยได้มอบหมายให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทบทวนรูปแบบการจัดหารถจักรและโบกี้ โดยเพิ่มทางเลือกเพื่อบริหารงบประมาณ เช่น การปรับลดจำนวนการจัดซื้อในระยะแรกเหลือ 50% หรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเช่าจากภาคเอกชน ซึ่งในรายละเอียดเชิงลึกจะมอบหมายให้ผู้ว่าการรถไฟฯหารือร่วมกับสถานทูตรัสเซียต่อไป
ด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน เอกอัครราชทูตฯได้เสนอความสนใจเข้าร่วมโครงการ Smart Car Park ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้สนามบิน โดยจะมอบหมายให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้หารือในรายละเอียดต่อไป
พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางการ ยกระดับการขนส่งทางน้ำด้วยพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ และคืนสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต