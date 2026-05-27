ซีพี ออลล์ ปลุกพลัง Gen Z ผ่านสนามจริง คว้ารางวัล 7-Eleven Young Geniversity 2026

ปิดโครงการลงไปอย่างอบอุ่น และเต็มอิ่มด้วยอาหารสมอง กับเวที 7-Eleven Young Geniversity 2026 Bootcamp & Hackathon จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับ Mission To The Moon ในธีม “Opportunities for ALL โอกาสเพื่อคุณและทุกคน” เปิดพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ First Jobbers ที่อยากก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงโดยพี่ ๆ จากบริษัทชั้นนำของไทย พร้อมประกาศผล 3 ทีมสุดยอดไอเดียดึงดูดคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างความสำเร็จกับองค์กร คว้ารางวัลรวมมูลค่า 160,000 บาท ณ อาคาร The Tara แจ้งวัฒนะ
โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่เป็นอย่างดี มีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 434 คน จาก 53 สถาบัน และคัดเลือกเหลือ 100 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 4 วัน
วันที่ 1 -2 Bootcamp บรรยายความรู้และกิจกรรม workshop เสริมรากฐานแนวคิดและองค์ความรู้
วันที่ 3 ลงมือทำ Hackathon Workshop ร่วมกับทีม และซ้อมนำเสนอบนเวที
วันที่ 4 Pitching Day นำเสนอโปรเจกต์
ผู้ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์จากสนามธุรกิจจริง คือพี่ ๆ คนเก่งหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ นายป๋วย ศศิพงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ นายอรรถพล พงษ์ภมร ผู้เชี่ยวชาญ บมจ.ซีพี ออลล์ นายรวิศ หาญอุตสาหะ CEO Srichand & Mission To The Moon Media นายอภิชาติ ขันธวิธี CEO QGEN Consultant และ นางสาวชญานัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ Pitching Coach & Founder, Am Able Co., Ltd.
น้อง ๆ จะได้ระดมสมอง นำเสนอไอเดียเพื่อทำโจทย์สำหรับแข่งขัน Pitching ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่สนใจร่วมสร้างความสำเร็จกับ CP All” ระเบิดพลังสร้างสรรค์ที่จะทำให้คนทำงานยุคใหม่รู้สึกตื่นเต้นและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกวันที่ไปทำงาน สำหรับทีมที่นำเสนอได้ยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท ได้แก่ทีม “Mission to the Sun” นำเสนอไอเดีย แอปพลิเคชัน Level up ซึ่งเชื่อมต่อกับแอปฯ เดิมของบริษัท พนักงานคัดเลือกทักษะที่ต้องการเสริมแกร่ง ซึ่งเติบโตสู่ตำแหน่งงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 160,000 บาท
ไม่เพียงแค่นั้น น้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 4 วันจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดย นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ.ซีพี ออลล์ นอกจากได้สร้างผลงาน น้อง ๆ ยังได้โอกาสเข้าสัมภาษณ์ในโครงการเถ้าแก่น้อย และสัมภาษณ์งานกับ ซีพี ออลล์ รวมทั้งมีโอกาสสร้าง networking กับวิทยากรและเพื่อนผู้สมัคร
7-Eleven Young Geniversity 2026 Bootcamp & Hackathon สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการเรียนรู้และประสบการณ์จริงอย่างเท่าเทียม พร้อมพัฒนาศักยภาพและเติบโตไปสู่โลกการทำงานอย่างยั่งยืน เป็นไปตามปณิธานองค์กร Giving & Sharing