BGC รุกตลาดกระป๋องอลูมิเนียม เสริมแกร่งธุรกิจ Total Packaging Solutions

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ภายใต้กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส (BG) เดินหน้าขยายอาณาจักรครั้งสำคัญ รุกสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมเต็มรูปแบบ ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือ BCM ผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมชั้นนำของประเทศ ภายใต้เครือข่ายเทคโนโลยีระดับโลกจาก Toyo Seikan Group ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอกย้ำยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำด้าน Total Packaging Solutions พร้อมยกระดับสู่การเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
BGC เดินหน้ายกระดับโมเดลธุรกิจจาก “ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว” สู่การเป็น “พันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร” เพื่อเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา Ecosystem ด้านบรรจุภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งแก้ว พลาสติก กระดาษลูกฟูก ฉลากฟิล์ม ฝาพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ควบคู่กับบริการด้านบริหารจัดการคลังสินค้า รวมถึงธุรกิจ BGC Glassware และธุรกิจ Trading ที่ช่วยเสริมความคล่องตัวในการจัดหาผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และสินค้าเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมสนับสนุนลูกค้าด้วยบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในทุกมิติ
ด้วยแนวทางการพัฒนาสู่ธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร “บรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียม” จึงถือเป็นอีกหนึ่งหมวดบรรจุภัณฑ์สำคัญที่ BGC มองเห็นศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เนื่องจากตลาดกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีขนาดตลาดกว่า 9,500 ล้านชิ้นต่อปี จากแรงหนุนของเทรนด์เครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready-to-Drink) รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่แบบ On-the-Go ที่เน้นความสะดวกคล่องตัวในการบริโภคนอกบ้าน BGC จึงขยายขีดความสามารถสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน BCM ร้อยละ 25.9 ในปี 2569 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 ทำให้สามารถรับรู้ผลการดำเนินงาน รวมถึงบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ
โดยการลงทุนใน BCM ครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดเชิงกลยุทธ์สำคัญ เนื่องจาก BCM เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายสำคัญของประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2531 ภายใต้กลุ่ม Toyo Seikan Group ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ BCM มีจุดแข็งทั้งด้านมาตรฐานการผลิต เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีกระป๋องน้ำหนักเบา การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบ Smart Manufacturing ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมคุณภาพในระดับสากล ปัจจุบัน BCM มีกำลังการผลิตประมาณ 1,000ล้านใบต่อปี และมีฐานลูกค้าหลักเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ระดับภูมิภาค อาทิ Singha, Chang และ Lao Brewery สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว
นอกเหนือจากศักยภาพของธุรกิจแล้ว การเข้าลงทุนใน BCM ยังถือเป็นการต่อยอดธุรกิจ ผ่านการเข้าถึงฐานการผลิต เทคโนโลยี และฐานลูกค้าเดิม ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทำให้ BGC สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดกระป๋องอลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับรู้รายได้และผลประกอบการได้ทันทีหลังการเข้าถือหุ้นใหญ่
จากการขยายพอร์ตธุรกิจและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง BGC ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2569 ประมาณ 15% โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม การฟื้นตัวของการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนโครงสร้างธุรกิจที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ BGC ยังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการบริหารต้นทุนพลังงาน การลงทุนในพลังงานสะอาด และโครงการ BG Green Plus ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐาน ESG ขององค์กร จนได้รับ SET ESG Ratings ระดับ “AAA” และการรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 3
การเข้าถือหุ้นใหญ่ใน BCM ครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวยุทธศาสตร์สำคัญที่ยกระดับ BGC สู่การเป็นผู้เล่นด้าน Total Packaging Solutions พร้อมสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว เสริมศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคยุคใหม่ ตลอดจนวางรากฐานการเติบโตที่มั่นคง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน