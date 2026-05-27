เพาเวอร์บายปลุกทีวีรับบอลโลก เร่งดีมานด์จอใหญ่–พรีเมียมทีวี

เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ดึงกระแสบอลโลก 2026 เร่งชิงตลาดทีวีไทยผ่านกลยุทธ์ “Moment Marketing” เปิดตัวแคมเปญ “Champion Deals” จับอินไซต์คอบอลยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ Home Entertainment ภายในบ้านมากขึ้น ผนึกแบรนด์ทีวีระดับโลกทั้ง Hisense, Samsung, TCL, Haier, LG, SONY และ Toshiba เปิดตัวทีวีรุ่นใหม่ ร่วมด้วยแบรนด์ Lenovo จัดเต็มโปรโมชั่น ลดสูงสุด 50% ลุ้นรับทีวีจอยักษ์ทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาท และกิจกรรมเอาใจคอบอล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2569 ครอบคลุมทุกช่องทางทั้งที่ร้านเพาเวอร์บายทั่วประเทศ และออนไลน์ มุ่งกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค พร้อมผลักดันการเติบโตของตลาดทีวีไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
นางสาวศิวาพร สัมมุตถี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายจัดซื้อออมนิชาแนล บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด กล่าวว่า ฟุตบอลโลก 2026 ถือเป็น Global Sporting Event ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทีวีของผู้บริโภคไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดทีวีกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Home Entertainment อย่างเต็มรูปแบบ
“ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้มองทีวีเป็นเพียงอุปกรณ์รับชมรายการอีกต่อไป แต่กลายเป็น Entertainment Hub ของบ้าน ที่ตอบโจทย์ทั้งการดูคอนเทนต์สตรีมมิ่ง การเล่นเกม และการรับชมกีฬาระดับโลกผ่านประสบการณ์ที่สมจริงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลกยังเป็นคอนเทนต์ที่ผู้บริโภคต้องการรับชมผ่านจอขนาดใหญ่ ภาพคมชัด และระบบเสียงเสมือนจริง ส่งผลให้ตลาดทีวีระดับพรีเมียม อาทิ QLED, OLED, Mini LED และทีวีจอใหญ่ 75 นิ้วขึ้นไป ได้รับความนิยมมากขึ้นและเติบโตต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ เพาเวอร์บาย คาดว่าฟุตบอลโลก 2026 จะเป็นแรงขับสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดทีวีไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียมทีวีและทีวีจอใหญ่ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรมการรับชมกีฬาและความบันเทิงภายในบ้านที่เติบโตต่อเนื่อง โดยภาพรวมตลาดทีวีไทยปี 2568 มีมูลค่าประมาณ 22,400 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8% ขณะที่ทีวีขนาด 75 นิ้วขึ้นไป เติบโตต่อเนื่อง 10% และกลุ่ม OLED เติบโต 13% นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีรอบการเปลี่ยนทีวีเร็วขึ้นเฉลี่ยเหลือประมาณ 4 ปี จากเดิม 6 ปี เพื่ออัปเกรดสู่เทคโนโลยีใหม่ รองรับประสบการณ์การรับชมแบบ Immersive Experience ทั้งคุณภาพภาพ เสียง และฟังก์ชัน AI TV ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
ในขณะเดียวกัน “ฟุตบอล” ยังคงเป็นคอนเทนต์กีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนไทย โดยมีสัดส่วนผู้รับชมถึง 62.25% ในปี 2568 และพฤติกรรมการรับชมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหน้าจอทีวี แต่เชื่อมต่อทั้งทีวี สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดีย จนกลายเป็น Always-on Content ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกเจเนอเรชัน พร้อมเป็นการเชื่อมกีฬา เทคโนโลยี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ฟุตบอลโลกกลายเป็น Seasonal Moment สำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเทคโนโลยี
จากเทรนด์ดังกล่าว เพาเวอร์บายจึงเดินหน้ารุกตลาดทั้งกลุ่มพรีเมียมและแมสเซกเมนต์ ผ่านการนำเสนอสินค้าครอบคลุมทุกระดับราคา ทั้งทีวี คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โปรเจกเตอร์ และเครื่องเสียง เพื่อรองรับประสบการณ์การรับชมฟุตบอล และความบันเทิงภายในบ้านอย่างครบวงจรในช่วงฟุตบอลโลกนี้
โดยมีสินค้าไฮไลท์จากหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Hisense ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2026 นำเสนอ Hisense U6S Series และ U7S Series ทีวี ULED Mini LED รุ่นใหม่ ที่โดดเด่นด้วย Refresh Rate สูง รองรับคอนเทนต์กีฬา เกม และภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos และเทคโนโลยี AI ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้าน
ต่อด้วย Lenovo อีกหนึ่งผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2026 เปิดตัวโน๊ตบุ๊ครุ่นลิมิเต็ด Yoga Slim Ultra 7 14IPH11 FIFA World Cup 26™ Edition ดีไซน์เอ็กซ์คลูซีฟเอาใจแฟนบอลสายเทค มาพร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะ ดีไซน์บางเฉียบน้ำหนักเพียง 975 กรัม ขับเคลื่อนด้วย Intel® Core™ Ultra พร้อมหน้าจอ OLED 2.8K 120Hz รองรับ Copilot+PC เพื่อประสบการณ์ทำงานและความบันเทิงระดับพรีเมียม ส่วน Samsung เปิดตัว “World’s First Micro RGB” นวัตกรรมทีวีแห่งอนาคตที่ผสานเทคโนโลยีสีความละเอียดสูงเข้ากับ Vision AI ขณะที่ TCL นำเสนอ X11L Series ทีวีแฟลกชิป SQD-Mini LED ที่มาพร้อมความสว่างคมชัดระดับ HDR 10,000 nits และเทคโนโลยี Precise Dimming สูงสุดกว่า 20,000 โซน ปิดท้ายด้วย Haier เปิดตัวทีวี Mini LED ขนาด 100 นิ้ว กับเทคโนโลยี AI ที่ช่วยปรับภาพอัตโนมัติทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น เจาะกลุ่มผู้บริโภคสาย โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์และเกมเมอร์โดยเฉพาะ
แคมเปญ “Champion Deals” เพาเวอร์บายจัดเต็มโปรโมชั่นรับกระแสฟุตบอลโลก ทั้งส่วนลดสูงสุด 50%, ลุ้นรับทีวีจอยักษ์ขนาด 85–98 นิ้วทุกสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 1 เครื่อง) รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาท, ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท, ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวผ่อนสบาย นานสูงสุด 36 เดือน อนุมัติไว, พร้อมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท และสิทธิพิเศษ..สมาชิก The 1 แลกคะแนนลดเพิ่ม 12.5%, บริการจัดส่งและติดตั้งฟรี จัดส่งด่วนภายในวัน (ในพื้นที่บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด) ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2569 ที่เพาเวอร์บายทุกสาขาทั่วประเทศ และทุกช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.powerbuy.co.th และแอปพลิเคชัน Power Buy พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 ที่เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า