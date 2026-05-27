กรมการท่องเที่ยว เปิดเวทีใหญ่ “From DOT to Destination” ปลุกผู้ประกอบการท่องเที่ยวเร่งปรับตัว–สร้างภูมิคุ้มกัน ชูมาตรฐานและต้นแบบขับเคลื่อนไทยสู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานเสวนาเชิงวิชาการระดับประเทศ “From DOT to Destination: Enabling High-Quality Tourism” ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ สู่จุดหมายปลายทางที่ยั่งยืน” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม 1–2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองเชิงนโยบาย และประสบการณ์
จากผู้ประกอบการต้นแบบ ต่อยอดสู่การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ “การท่องเที่ยวคุณภาพ”
ที่สร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “การจัดงานครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของกรมการท่องเที่ยวในการเป็น “หน่วยงานขับเคลื่อนมาตรฐานและการบริการการท่องเที่ยว มุ่งสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน” เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากการเติบโตเชิง “ปริมาณ” สู่การเติบโตเชิง “คุณค่า” โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวไทยยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ สุขภาวะ ความยั่งยืน และมาตรฐานการบริการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งวันนี้ ‘ความยั่งยืน’ ไม่ใช่สิ่งที่จะทำเมื่อพร้อม แต่ต้องทำทันที โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวจะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยยกระดับสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้อย่างสง่างาม เพื่อสร้างงาน สร้างสุขภาวะที่ดีในสังคม และรักษาต้นทุนทางธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน”
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “From DOT to Destination: ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อจุดหมายที่ยั่งยืน” โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องปรับตัวท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการแข่งขันระดับสากล พร้อมชี้ว่าหัวใจสำคัญคือการยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. มาตรฐานการท่องเที่ยว (Tourism Standards) ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสร้าง Trust Currency หรือสกุลเงินแห่งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในระดับสากล 2. คุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม (Social Well-being) ขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และแนวคิด Restorative Travel เป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ฐานราก ชูภูมิปัญญาและสมุนไพรท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชน และ 3. ความยั่งยืน (Sustainability) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า (Value-based Tourism) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นต่อไป
“ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต้องก้าวข้ามกรอบเดิมเพื่อเร่งปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน (Resilience) รับมือความผันผวนในอนาคต โดยมี “มาตรฐานการท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และบริการคุณภาพสู่สากล ขณะเดียวกัน การรวมตัวของผู้ประกอบการต้นแบบ (Role Models) บนเวทียังช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจ ปลุกพลังให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นทางรอดที่ทุกขนาดธุรกิจและชุมชนสามารถลงมือทำได้จริง” อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้ร่วมก่อตั้ง Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand) ร่วมถ่ายทอดมุมมองในหัวข้อ “Reviving Nature, Reviving Tourism: A Shared Responsibility” โดยชวนทุกภาคส่วนมอง “ธรรมชาติ” ไม่ใช่เพียงทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว แต่เป็นต้นทุนสำคัญที่ต้องได้รับการฟื้นฟูและดูแลร่วมกัน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว
พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาไฮไลต์เจาะลึกผ่านประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการต้นแบบในหลากมิติ ประกอบด้วย
• เสวนา “Connecting Values to Destinations” ร่วมสะท้อนมุมมองการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมาย โดยวิทยากรชั้นนำ อาทิ คุณวรธีรา สุวรรณศร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวคุณปิยภาณี โฉมงาม (เชฟแตง) เชฟอาหารไทยจาก The Food School Bangkok คุณกรด โรจนเสถียร ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท ชีวาศรมฯ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศล และคุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักพัฒนาสังคมผ่านธุรกิจเพื่อสังคม
• การบรรยายพิเศษ “From Experience to Impact: How Travel Stories Turn Places into Destinations” โดย คุณภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ (บาส Go Went Go) ถ่ายทอดพลังของการสื่อสารและการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่เปลี่ยน “สถานที่” ให้เป็น “จุดหมาย” ในใจนักท่องเที่ยว
• เสวนา “Wellness × Sustainability for the Future of Thai Tourism” เปิดมุมมองแนวคิด Restorative Travel และศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Wellness ระดับสากล
• เสวนา “Sustainability as Survival” เจาะลึกมุมมองร่วมกันว่า “ความยั่งยืน” ไม่ใช่ทางเลือกเพื่อภาพลักษณ์ แต่คือทางรอด (Survival) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์จริงของเมืองและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสมดุล
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “From Insights to Impacts (I2I)” เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยง “งานวิชาการ” สู่ “การใช้ประโยชน์จริง” ในการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติ
งาน “From DOT to Destination: Enabling High-Quality Tourism” ในครั้งนี้ จึงไม่เป็นเพียงแค่เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เท่านั้น แต่คือหมุดหมายสำคัญในการหลอมรวมนโยบาย มาตรฐาน และแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการต้นแบบ ลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Destinations) เพื่อสร้าง “DOT Excellence” ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ พร้อมยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกัน และปักหมุดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน