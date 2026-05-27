SACIT จัดงานใหญ่ “Crafts Bangkok 2026: The Craft Journey” 3-7 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT พร้อมจัดงานคราฟต์แห่งปี “Crafts Bangkok 2026” ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด The Craft Journey การเดินทางของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตั้งแต่ต้นกำเนิดของวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือช่าง สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราว มีคุณค่า เชื่อมโยงสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภายในงาน Crafts Bangkok 2026 ปีนี้ ผู้เข้าชมงาน จะได้สัมผัสและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ไปพร้อมกับงานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมเลือกซื้องานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัยจากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ SACIT มากกว่า 380 ร้านค้า พิเศษปีนี้ SACIT ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 8 โซนที่น่าสนใจ ดังนี้
1. Silpacheep ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายประเภท อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย จักสานกระจูด ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เป็นต้น
2. SACIT × Global เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย พื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการตลาดใหม่ๆ อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย โคลอมเบีย
3. SACIT x Design พื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SACIT ได้แก่ SACIT Concept 2026 SACIT Collection และผลงานจากกลุ่มคนรักงานหัตถกรรมรุ่นใหม่ (New Artisan 2026)
4. SACIT × Market พื้นที่จัดจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วประเทศไทย กว่า 380 ราย
5. SACIT x Experience with Thai trendy craft สร้างสรรค์ผลงานกับกิจกรรม Workshop งานศิลปหัตถกรรม อาทิ งานเขียนเทียน ร้อยลูกปัดโนราห์ สานกำไลย่านลิเภา เขียนลายรดน้ำ
6. SACIT x National Gift พื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่น และมีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นของขวัญของฝาก ของที่ระลึกองค์กร ชุดของพรีเมียม ที่สามารถจัดเป็นชุดของขวัญตามโอกาสต่างๆ ได้
7. SACIT x Forward พื้นที่จัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจาก SACIT เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม
8. SACIT x Material พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์งานหัตถกรรม วัสดุในสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ตั้งแต่ผ้าทอมือ เส้นกกย้อมสีธรรมชาติ รวมไปถึงอุปกรณ์เฉพาะอย่างสีในการทำงานฝีมือ โดยสามารถนำเสนอผ่าน Raw Material ไปจนถึง Finished Product
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโปรโมชันพิเศษอื่นๆ และกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึกสุดพิเศษ ภายในงานอีกมากมาย SACIT ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางสู่โลกแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทย ในงาน “Crafts Bangkok 2026” มาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาผ่านงานศิลปหัตถกรรมไทยสร้างสรรค์จากช่างฝีมือ ทั่วประเทศ และร่วมสนับสนุนผลงานจากฝีมือคนไทย ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1289