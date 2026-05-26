“เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เตรียมเพิ่มไฟลท์“กรุงเทพฯ-นาริตะ”ขยายตลาดญี่ปุ่น เริ่ม 6 พ.ย. 69

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” ตอกย้ำญี่ปุ่นเส้นทางบินอันดับหนึ่งของนักเดินทางไทย เตรียมเพิ่มไฟลท์ “กรุงเทพฯ-นาริตะ” 11 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยโบอิ้ง 737-8 เริ่ม 6 พ.ย. 69
26 พ.ค.2569 สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ผ่านการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ) หลังเล็งเห็นการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและยอดการจองล่วงหน้าในเส้นทางดังกล่าว ควบคู่กับอุปสงค์การเดินทางระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่ขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของสายการบินต่อศักยภาพระยะยาวของตลาดญี่ปุ่น โดยเตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินเพิ่มเติมรวม 11 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษจิกายน 2569 เป็นต้นไป
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เส้นทางกรุงเทพฯ – นาริตะ ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ โดยตั้งแต่การเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เส้นทางดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้โดยสารชาวไทยและนักเดินทางต่างชาติ พร้อมมีอัตราการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ต่อเที่ยวบิน รวมถึงมียอดจองล่วงหน้าในช่วงวันหยุดและฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนถึงอุปสงค์การเดินทางระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ยังคงขยายตัวท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายของอุตสาหกรรมการบินและการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อรองรับอุปสงค์การเดินทางที่เพิ่มขึ้นและมอบความยืดหยุ่นในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์เตรียมเพิ่มความถี่ในเส้นทาง กรุงเทพฯ–นาริตะ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป โดยวางแผนปรับความถี่ให้บริการจากเดิม 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพิ่มเป็น 11 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ปัจจุบัน เส้นทางกรุงเทพฯ - นาริตะ ของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ให้บริการด้วยอากาศยานรุ่นโบอิ้ง 737-8 ด้วยความจุ 189 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน โดยมีรายละเอียดตารางบิน ดังนี้
เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ)
เที่ยวบิน VZ830 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 23:55 น. เดินทางถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 07:55 น. ของวันถัดไป ตามเวลาท้องถิ่น (ให้บริการทุกวัน)
เที่ยวบิน VZ832 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 09:30 น. เดินทางถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป
เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เที่ยวบิน VZ831 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 08:55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 14:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ให้บริการทุกวัน)
เที่ยวบิน VZ833 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 18:30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 00:05 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป
ตารางบินใหม่ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนการเดินทางแก่ผู้โดยสาร โดยเอื้อให้สามารถใช้เวลาเดินทางและท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวได้เต็มวัน พร้อมเพิ่มทางเลือกเที่ยวบินขากลับในช่วงเย็นจากนาริตะ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์รูปแบบการเดินทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
“การเพิ่มความถี่เที่ยวบินครั้งนี้จะเสริมศักยภาพการแข่งขันของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น รวมถึงมีส่วนช่วยผลักดันเป้าหมายการดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย 1.2 ล้านคนในปี 2569 ตามเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของสายการบินฯ ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการทยอยรับมอบอากาศยานโบอิ้ง 737-8 เพิ่มเติม การเดินหน้าขยายฝูงบิน เครือข่ายเส้นทางบิน และความถี่เที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ในฐานะหนึ่งในสายการบินที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำเป้าหมายในการเป็นสายการบินชั้นนำที่เชื่อมโยงประเทศไทยสู่จุดหมายสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” นายวรเนติ กล่าว
พร้อมกันนี้ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ยังมอบโปรโมชันสำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ–นาริตะ โดยบัตรโดยสารแบบ Eco ราคาเริ่มต้น 0 บาท* และบัตรโดยสารแบบ Deluxe ราคาเริ่มต้น 399 บาท* (*ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) เปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569 สำหรับเดินทางระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2569 – 20 ตุลาคม