“คมนาคม”หารือ"World Bank และ AIIB" ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน เดินหน้า TOD -ดันตั๋วร่วม-พัฒนามอเตอร์เวย์

“คมนาคม”หารือผู้แทน World Bank และ AIIB ขับเคลื่อนความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับระบบคมนาคมขนส่งไทย เดินหน้า TOD ดันตั๋วร่วมรถไฟฟ้าทุกสายปี 70 หนุนแหล่งเงินพัฒนามอเตอร์เวย์-ถนนสายใหม่ -ท่าเทียบเรือสำราญ
วันที่ 26 พ.ค. 2569 นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนางสาวสุเดชนา โกช แบเนอจี (Ms. Sudeshna Ghosh Banerjee) ผู้อำนวยการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิก ธนาคารโลก (World Bank) ในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมของประเทศไทยรวมถึงความช่วยเหลือด้านเงินกู้จากธนาคารโลก โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายปัญญา เปิดเผยว่า จากการหารือได้ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญ เพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนด้านวิชาการจาก World Bank การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบตั๋วร่วมสำหรับการขนส่งสาธารณะ โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้บัตรเดียว เดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ทุกสายภายในปี 2570 ความร่วมมือการพัฒนาโครงการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างความยั่งยืน และการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดอุบัติเหตุ ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินระดับความปลอดภัยระดับสากลทั้ง ThaiRAP และ iRAP
ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการทำงานร่วมกับ World Bank อย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนำแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้กับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศไทยต่อไป
สำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ World Bank เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน มีโครงการที่อยู่ระหว่างการผลักดันร่วมกัน ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์ สาย M84 (หาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย) ปัจจุบันผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม โครงการมอเตอร์เวย์ สาย M61 (ปราจีนบุรี - นครราชสีมา) อยู่ในแผนเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการ
รวมถึงโครงการการเชื่อมโยงคมนาคมของไทยเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์โลมาอิรวดี (Thailand Resilient Transport Connectivity and Irrawaddy Dolphin Conservative Project: TRIP) ซึ่งมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา
“กระทรวงคมนาคมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือกับ World Bank อย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมของไทยมีความทันสมัย ยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว”
@หารือ ผู้แทน AIIB หนุนแหล่งเงินพัฒนามอเตอร์เวย์-ถนนสายใหม่ -ท่าเทียบเรือสำราญ
จากนั้น นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ให้คณะผู้แทนจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) เข้าพบ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่มีศักยภาพในการลงทุน ครอบคลุมโครงการด้านทางบก ราง น้ำ และอากาศ อาทิ โครงการถนนวงแหวนจังหวัดกระบี่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M8 สายนครปฐม - ปากท่อ (ช่วงปากท่อ - ชะอำ) โครงการทางหลวงแนวเส้นทางใหม่เชื่อมอุดรธานี - บึงกาฬ รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี โครงการท่าเทียบเรือสำราญในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทยา และภูเก็ต เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
“การหารือครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการลงทุนระหว่างกระทรวงคมนาคมและ AIIB เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในอนาคตร่วมกันระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมมุ่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศให้เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ AIIB เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง พลังงาน การสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย