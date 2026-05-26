KEX เปิดรับพาร์ทเนอร์แฟรนไชส์

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เดินหน้าเปิดโอกาสสร้างอาชีพและรายได้เสริมที่มั่นคง ประกาศเปิดรับนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจรายย่อยร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แฟรนไชส์ ชูจุดเด่นลงทุนต่ำเริ่มต้นเพียง 49,999 บาท พร้อมรับผลตอบแทนค่าคอมมิชชันสูงสุดถึง 40% ตั้งเป้ากระจายโครงข่ายรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาด Social Commerce ไทย
การขยับตัวครั้งสำคัญของ KEX ในครั้งนี้ ถือเป็นจังหวะที่ลงตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือหาเบาะรองรับทางรายได้ใหม่ๆ เนื่องจากตลาด Social Commerce ของไทยยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะพุ่งแตะ 5.3–5.5 แสนล้านบาทในปี 2569 หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 25–30% ของตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง 7–10% ต่อปี ซึ่งแรงขับเคลื่อนหลักมาจากเทรนด์ Live Commerce, Content Video และการทรงอิทธิพลของกลุ่มครีเอเตอร์ ที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้ช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลโดยตรง ส่งผลให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์และการจัดส่งพัสดุปลายทาง (Last-mile delivery) เติบโตขึ้นอย่างมหาศาล
สำหรับแฟรนไชส์ KEX นี้ พาร์ทเนอร์ทุกรายจะได้รับการสนับสนุนครบวงจรตั้งแต่วันแรก ทั้งระบบหลังบ้านมาตรฐาน KEX ที่ติดตามพัสดุได้แบบเรียลไทม์ เครือข่ายจัดส่งทั่วประเทศ หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าของร้านและพนักงาน รวมถึงทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินธุรกิจ
นายเจียเหว่ย จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "แฟรนไชส์ KEX ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดรับส่งพัสดุทั่วไป แต่คือโอกาสทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่จะเติบโตไปพร้อมกับระบบนิเวศของตลาดอีคอมเมิร์ซที่กำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทุกคน เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้จริงในระยะยาว"