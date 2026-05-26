“อีฟแอนด์บอย” ผุดโมเดลคาเฟ่ “T-Beauty”พุ่ง-ตลาด4แสนล.ระอุ

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดบิวตี้ทะยานสู่ 4 แสนล้าน และ ‘T-Beauty‘ แข็งแกร่งพร้อมสู้ “อีฟแอนด์บอย” ลุยต่อเนื่อง ตอกย้ำผู้นำบิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของเมืองไทย เดินหน้าสร้าง Beauty Retail และ Lifestye Experience ด้วย 3 สาขาใหม่ ตั้งเป้ารายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาท จากปีก่อนทำไว้ 8,297 ล้านบาท
นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 6-7% ซึ่งในปี 2568 คาดว่ามีมูลค่าแตะ 400,000 ล้านบาท พบว่า ‘T-Beauty’ หรือแบรนด์ของคนไทยที่มีศักยภาพไม่แพ้แบรนด์จากต่างประเทศ และได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมากขึ้น จนเป็นของฝากจากเมืองไทย ถือเป็นส่วนสำคัญทำให้ตลาดความงามไทยก้าวสู่ช่วงเวลารุ่งโรจน์ถึงขีดสุด แม้การแข่งขันจะดุเดือด มีแบรนด์จากต่างประเทศทั้งฝั่งตะวันตกและแถบเอเชียตบเท้าเข้ามามากมาย แต่วันนี้ ‘T-Beauty’ กล่าวได้ว่ามีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน
“การแข่งขันของตลาดบิวตี้ในปีนี้ ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่ม ‘T-Beauty’ ที่ไม่ได้แข่งขันเพียงเรื่องของราคา แต่ยังรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ การสร้างตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน คุณภาพที่ดี และมีนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ ขณะเดียวกันผู้บริโภคยุคนี้มีองค์ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น จากอิทธิพลของโซเชียลมีเดียทำให้เทรนด์เปลี่ยนแปลงเร็ว แบรนด์ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และแม้เศรษฐกิจไทยมีความท้าทาย แต่ผู้บริโภคยังดูแลตัวเอง เลือกลงทุนกับสินค้าที่ตอบโจทย์เรื่องราคาและคุณภาพ ซึ่ง ‘T-Beauty’ ตีโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี“
จากภาพรวมที่เกิดขึ้น EVEANDBOY (อีฟแอนด์บอย) ในฐานะบิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของเมืองไทย พร้อมเดินหน้าจัดงาน ‘EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2025’ เชิดชูแบรนด์ความงามด้วยยอดขายสูงสุดแห่งปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้คอนเซปต์ ‘Beauty Beyond Reality’ สะท้อนการก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกความงาม ผ่านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตของแบรนด์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเทรนด์ ยกระดับความงามให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมของผู้บริโภคยุคใหม่
สำหรับการประกาศรางวัลในปีนี้มีผู้ได้รับมอบรางวัลมากถึง 148 รางวัล ครอบคลุม 6 หมวดหมู่ ได้แก่ Makeup, Skincare, Fragrance, Hair and Accessories, Personal Care and Body และ Supplement ทุกรางวัลมาจากยอดขายจริงภายในร้าน EVEANDBOY ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยความน่าสนใจในปีนี้อยู่ที่การเติบโตของ ‘T-Beauty’ มีแบรนด์ไทยคว้ารางวัลไปครองในหลายสาขา ทั้งยังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันก็มีแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคจนได้รับรางวัลต่อเนื่องยาวนาน 3-5 ปี และมีแบรนด์ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วย สะท้อนถึงความสามารถในการรักษามาตรฐาน คุณภาพและความนิยมอย่างแข็งแกร่ง มากกว่าความสำเร็จจากยอดขาย คือการเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึง ซื้อซ้ำและผูกพันในระยะยาว
นายหิรัญ กล่าวว่า ปีนี้ทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ ‘EVEANDBOY’ ยังคงมุ่งเน้นสร้างความแข็งแรงทั้งด้าน Beauty Retail และ Lifestyle Experience ควบคู่กันไปผ่านแกนหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ Awards Marketing, ผลักดัน T-Beauty และพัฒนา Experience Store ในรูปแบบใหม่ๆ
โดยในส่วนของการขยายสาขาอยู่ที่ 20-22 สาขาเท่าปีก่อน และมีสาขารูปแบบใหม่ใน Concept Store และ Café อีก 3 สาขา คือ 1. ย่านสีลม ในคอนเซ็ปต์ EVEANDBOY Glass House Pop-Up ลูกค้าสามารถมาเปิด ประสบการณ์สินค้าใหม่ รวมถึงสินค้าที่กำลังเป็นกระแส ออกแบบพื้นที่ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้น ซึ่งย่านสีลมเป็นพื้นที่ที่รวมทั้งกลุ่มคนทำงาน คนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยวหลากหลายไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกัน
2.ย่านทรงวาด ด้วยเสน่ห์ย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยงานศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในย่าน Community และ Lifestyle Destination ที่กำลังได้รับความนิยมที่สุดในกรุงเทพฯ EVEANDBOY จึงต่อยอดนำบิวตี้และไลฟ์สไตล์ผสมเข้ากับเสน่ห์ของพื้นที่ สร้างให้เป็น Iconic Beauty Experience Landmark แห่งใหม่ใจกลางทรงวาด
“การเลือกเปิดร้านในย่านสีลม และทรงวาด มาจากแนวคิดที่ EVEANDBOY ต้องการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น ทั้ง 2 ย่านถือเป็นจุดหมายสำคัญที่รวมทั้งเรื่องอาหาร คาเฟ่ ศิลปะ วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ไว้ในพื้นที่เดียว”
3. ‘EVEANDBOY Café’ ที่ศูนย์การค้า PLATINUM POP เกิดจากการมองเห็นโอกาสว่า ผู้บริโภคยุคนี้ไม่ได้ต้องการเพียงพื้นที่ช้อปปิ้ง แต่ยังมองหาสถานที่พักผ่อนและสนุกไปกับแบรนด์ต่างๆ ภายในร้าน จึงพัฒนา EVEANDBOY ให้เป็นพื้นที่ที่รวมทั้งความงามและไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกัน เชื่อว่า ‘EVEANDBOY Café’ จะเป็นอีกส่วนสำคัญช่วยต่อยอดให้แบรนด์เดินหน้าสู่ ‘Lifestyle Experience’ เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคหลากหลายมิติ ซึ่งEVEANDBOY Café ปีนี้จะเปิดเพียงสาขาเดียว พื้นที่รวม 6,000 ตารางเมตร เฉพาะพื้นที่คาเฟ่ 60 ตารางเมตร เป็นการคอลแลปกับพาร์ทเนอร์ให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า
นอกจากการขยายสาขาและช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์และช่องทางอีคอมเมิร์ซ ปีนี้ ‘EVEANDBOY’ ยังเพิ่มช่องทางใหม่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่านบริการบน ‘LINE MAN MART’ ยกระดับประสบการณ์ช้อปสินค้าความงามออนไลน์สู่การเป็น Beauty Destination ที่รวมสินค้าความงามจากหลากหลายแบรนด์ดังไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมส่งตรงถึงบ้านอย่างสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ายิ่งขึ้น
จากปัจจุบัน EVEANDBOY มีสาขารวมกันทั้งประเทศ 67 แห่ง ในปี 2568 ที่ผ่านมามีผลประกอบการ 8,297 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2567 ที่มีผลประกอบการ 7,037 ล้าน ถือว่าตรงตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนปีนี้ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 ที่ 10,000 ล้านบาท.