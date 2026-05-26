เครื่องดื่ม KNOCKOUT สร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการเครื่องดื่มไทยอีกครั้ง ด้วยการประกาศเปิดตัว "แสนชัย KING OF MUAY THAI " ยอดนักมวยไทยระดับตำนานที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เข้ามารับหน้าที่เป็น Presenter คนล่าสุด ตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่ง ความคล่องตัว และจิตวิญญาณของนักสู้ พร้อมตั้งเป้าขยายฐานตลาดสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัว กลยุทธ์การตลาดที่เน้น "พลังแห่งนักสู้"
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2026 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยผู้บริหารจาก De Smit Food International และ JimjamThailand นำโดย คุณเออร์วิน เดอ สมิท (Mr. Erwin De Smit) CEO บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “คุณวิชาดา เดอสมิท” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร CEO Jimjam Thailand คุณ อธิราช ชูเรือง Marketing Directer Jimjam Thailand คุณ เจี้ยบ ผกามาศ เกนหิรัญ ผู้บริหาร แสนชัยดีน่า ยิม และแขกผู้มีเกียรติที่มาเป็นสักขีพยาน และ พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ Mr.Hans van den Born
Executive DirectorNetherlands-Thai Chamber of
Commerce , Mr. Iaro Razanakoto
The Honorary Consulate of Madagascar
นาย นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ
นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ร่วมเป็นพันธมิตรกระจายสินค้าผ่านTAXI ทั่วประเทศไทย,นาย ณรงค์ ปานนอก จากสำนักข่าว BCC 24 NEWS,นาย สุวิทย์ บุตรพริ้ง รองประธานสภาส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมไทย-เอเชีย,พันเอก พลวัจน์ ทรัพย์ประเสริฐ โปรโมเตอร์เวทีลุมพินี คุณก่อเกียรติ พาณิชยารมย์ หรือเสี่ยโก้โปรโมเตอร์มวยโลก และผู้จัดการแข่งขันมวยชื่อดัง ร่วมแสดงความยินดี
การเลือกแสนชัยมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ KNOCKOUT ในฐานะเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาพลังงานและความสดชื่น โดยแสนชัยเปรียบเสมือนตัวแทนของความมุ่งมั่นและชัยชนะ ซึ่งสอดคล้องกับหัวใจหลักของแบรนด์ที่ต้องการส่งต่อพลังให้แก่ผู้บริโภคในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเล่นกีฬา หรือการใช้ชีวิตประจำวัน
มุ่งเป้าปักธงตลาดโลก
ด้วยชื่อเสียงและฐานแฟนคลับของแสนชัยที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของ KNOCKOUT ในการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในระดับอินเตอร์ โดยเตรียมจัดแคมเปญการตลาดเชิงรุก ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อ ณ จุดขาย และกิจกรรมที่จะพาแบรนด์ไปสัมผัสกับกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น
"แสนชัย ไม่ได้เป็นเพียงนักมวยที่เก่งกาจ แต่เขายังเป็นไอคอนที่มีพลังบวกและเป็นที่รักของแฟนหมัดมวยทั่วโลก การที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ KNOCKOUT จะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเป็นแรงส่งสำคัญในการผลักดันให้ KNOCKOUT กลายเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนึกถึง โดยตั้งเป้ามูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในไทยและทั่วโลกไว้ที่ 500 ล้านบาท" “คุณวิชาดา เดอสมิท” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว
ด้าน แสนชัยมวยไทยยิม แชมป์มวยขวัญใจชาวไทย ได้ฝากถึงแฟนคลับและคนไทย ว่าตนเองจะเป็นตัวแทนในการนำมวยไทยและเครื่องดื่มไทยไปเผยแพร่ในทุกประเทศที่เดินทางไปแข่งขัน
ขณะที่ คุณ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร CEO Jimjam Thailand ยังบอกอีกว่า เตรียมพบกับแคมเปญสุดพิเศษ
แฟนๆ และผู้บริโภคเตรียมพบกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่แสนชัยจะมาโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับความสดชื่นของ KNOCKOUT ซึ่งจะเริ่มออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์เร็วๆ นี้ พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากแสนชัยอีกมากมาย
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ KNOCKOUT สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของทางแบรนด์
ภายในงานบูธ TT27 Hall11 ได้มีการลงนาม (MOU) ทางธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทย ระหว่างผู้บริหารบริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Mr. Iaro Razanakoto The Honorary Consulate of Madagascar