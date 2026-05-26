ส.กทอ.ลั่นโครงการที่ได้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 69 สรุป Q3 นี้

ส.กทอ.คาดสรุปโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ปีงบประมาณ 69 รอบแรก 7,500 ล้านบาท ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า เผยเตรียมเปิดให้หน่วยงานรัฐยื่นเสนอโครงการขอใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 2569 ส่วนที่เหลืออีก 1,500 ล้านบาท เน้นการวิจัยและพัฒนาที่ต่อยอดเชิงพาณิชยได้โดยเร็ว โดยจับมือ 8 หน่วยงานตั้งเป็นคณะงานด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกำหนดกรอบการขอใช้เงินโครงการ
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินทั้งสิ้น 9,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบโครงการตามนโยบายประมาณ 7,500 ล้านบาท มุ่งเน้นโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เสริมศักยภาพการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐตามภารกิจจำเป็นที่เร่งด่วน โดยเปิดให้หน่วยงานยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยมีจำนวน 143 โครงการที่ยื่นคำขอเข้า คิดเป็นวงเงินรวม 5,143 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนฯภายในเดือน พ.ค.นี้
หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติต่อไป คาดว่าใช้เวลาดำเนินการอีก 2-3 เดือน ก่อนจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันปลายปีนี้
โดยโครงการที่ยื่นของบฯ ใหญ่อยู่ในกลุ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์ เช่น การติดตั้งโซลาร์สำหรับระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำโซลาร์เพื่อการเกษตร การติดตั้งโซลาร์สำหรับชุมชนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง การติดตั้งโซลาร์สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ ตลอดจนปีนี้มีโครงการด้านความมั่นคง มีคำขอติดตั้งโซลาร์ในพื้นที่ความมั่นคงชายแดนยื่นเข้ามาเพิ่มเติม
นายรัฐฉัตรกล่าวว่า ส่วนงบภารกิจปกติที่เหลืออีก 1,500 ล้านบาท ใช้สำหรับงานวิจัย และงานสาธิต งานตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน และงานประชาสัมพันธ์ เตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือน มิ.ย.นี้ เบื้องต้นจะกำหนดกรอบวงเงินสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมไว้ประมาณ 500 ล้านบาท โดยจะเน้นโครงการลักษณะที่ต่อยอดงานวิจัย ระดับ Tier 4 ขึ้นไป เพื่อนำไปต่อยอดโครงการให้เป็นรูปธรรม หรือผลิตเชิงพาณิชย์ได้โดยเร็ว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2569 ส.กทอ. ได้อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ขอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1. รองผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานคณะทำงาน (ด้านบริหาร) โดยมีผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นคณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, ผอ.กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน โครงการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ดังกล่าวจะจัดทำกรอบโครงการฯ ให้แล้วเสร็จใน 2-3 เดือนนี้ และจะเสนออนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อให้บรรจุเข้าร่วมในโครงการฯ งบประมาณปี 2569 และจะผลักดันให้เกิดการเบิกจ่ายได้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2570 อย่างไรก็ตาม หากบรรจุกรอบการขอใช้เงินดังกล่าวในโครงการฯ ปี 2569 ไม่ทัน อาจจะนำไปบรรจุไว้ในโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 ที่กำหนดวงเงินไว้ 3,000 ล้านบาท
ปัจจุบันกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีเงินอยู่ 17,000 ล้านบาท และหากเบิกจ่ายสำหรับโครงการฯ ปี 2569 แล้วคาดว่าจะเหลือเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ จะมีรายได้จากการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันทุกชนิดในอัตรา 5 สตางค์ต่อลิตร หรือเฉลี่ย มีเงินเข้ากองทุนฯปีละ 1,700-2,000 ล้านบาท