“คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด” ก้าวสู่ “Thailand Dairy Ecosystem” โชว์ศักยภาพ ผ่านงาน THAIFEX 2569

Khotcher Global Food เดินหน้าสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมนมไทย ผ่านวัตถุดิบ นวัตกรรม และแบรนด์ผู้บริโภค
กว่า 13 ปี ภายใต้การบริหารของ "คุณกมลรัตน์ เต็งมณี" กรรมการผู้จัดการบริษัท คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด เติบโตจากธุรกิจวัตถุดิบอาหารและ Dairy Ingredients สู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งการนำเข้า การพัฒนาสูตร การผลิต และการสร้างแบรนด์ผู้บริโภคในตลาดจริง
ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Whole Milk Powder, Dairy Ingredients, Milk Protein, Casein Protein, เวย์โปรตีน โกโก้ ผงโกโก้ มัทฉะ ชาเขียวญี่ปุ่น รวมถึงวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับภาคอุตสาหกรรม
Khotcher Global Food ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังการเติบโตของหลากหลายแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย
จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบ บริษัทได้ต่อยอดสู่การพัฒนา Food Innovation และ OEM Manufacturer แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้ง OEM อาหารเสริม โรงงาน OEM โรงงานผลิตอาหาร Functional Food OEM Skincare และโรงงานผลิตสกินแคร์ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสุขภาพและอาหารแห่งอนาคต
ปัจจุบัน Khotcher Global Food ไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ แต่กำลังก้าวสู่การสร้าง “Thailand Dairy Ecosystem” ผ่านการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกร โรงงานอุตสาหกรรม วัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า และแบรนด์ผู้บริโภคในตลาดจริง
หนึ่งในแนวคิดสำคัญของบริษัท คือการผลักดัน “Thai Dairy Craft” หรือนมผงสัญชาติไทย 100% ที่พัฒนาขึ้นจากความตั้งใจในการเพิ่มมูลค่าให้น้ำนมดิบไทย และลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ Dairy ในอนาคต
Khotcher Global Food มองว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้าง Premium Dairy Solutions ของตนเอง ทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ กลิ่น และมาตรฐานการผลิต เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรม ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และธุรกิจเครื่องดื่มยุคใหม่
ภายใต้การเติบโตของบริษัท ยังมีการพัฒนาแบรนด์ในเครือที่สะท้อนความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 1.Mill Dairy — นมผงและ Dairy Solutions สำหรับภาคอุตสาหกรรม 2.East Field — ผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการสำหรับครอบครัว 3.Richie — วัตถุดิบเครื่องดื่ม คาเฟ่ และเบเกอรี่ 4.Nura Field — Functional Food และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 5.Twizcy — ลูกอมและผลิตภัณฑ์ Functional Confectionery รุ่นใหม่
การมีทั้งธุรกิจวัตถุดิบ โรงงานผลิต และแบรนด์ผู้บริโภค ทำให้ Khotcher Global Food เข้าใจทั้ง “ระบบการผลิต” และ “ความต้องการของตลาดจริง” ซึ่งกลายเป็นจุดแข็งสำคัญในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมอาหารของไทย
“เราเชื่อว่า การสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การขายวัตถุดิบ แต่คือการสร้างระบบที่ทำให้ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน ทั้งเกษตรกร โรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค” กมลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม
เตรียมพบกับเราในงาน THAIFEX วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569 Booth No.12-YY68 ภายใต้แนวคิด Thai Dairy Craft และ Thailand Dairy Ecosystem พร้อมนำเสนอแนวคิดที่ทำได้จริง อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และ ผู้สนใจ ผู้เข้าร่วมงาน ได้สัมผัสคุณภาพของนมผงไทยยุคใหม่ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการยกระดับอุตสาหกรรมนมไทยอย่างแท้จริง
"เพราะ อนาคตของอุตสาหกรรมนมไทย ไม่ได้อยู่เพียงการนำเข้า แต่คือการสร้างคุณค่าให้กับวัตถุดิบไทย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และสร้างแบรนด์ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จากวัตถุดิบต้นน้ำ สู่แบรนด์ผู้บริโภคจาก Dairy Ingredients สู่ Food Innovationวันนี้ Khotcher Global Food กำลังก้าวสู่การเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบนิเวศอาหารและนมไทย" กมลรัตน์ กล่าวปิด
