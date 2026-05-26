Supersports เดินหน้าตอกย้ำความเป็น “The One for Football” จัดงาน “Supersports Football Galaxy” มหกรรมฟุตบอลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี รวบรวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์แท้มากที่สุดในประเทศไทย กว่า 48 ประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกิจกรรมเอาใจแฟนบอลทุกเจเนอเรชัน ทั้งสายกีฬา เด็ก และครอบครัว
Supersports ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำความเป็น “The One for Football” ผู้นำแหล่งรวมสินค้าฟุตบอลที่ครบครันที่สุดในประเทศ จัดงาน “Supersports Football Galaxy” อีเวนต์ฟุตบอลครั้งใหญ่แห่งปี ที่รวบรวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติจากทั่วโลกไว้อย่างครบครันที่สุด พร้อมปลุกกระแสฟุตบอลโลกฤดูกาลใหม่ด้วยกิจกรรมความบันเทิงและประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนบอลทุกกลุ่ม ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ลาดพร้าว ภายในงานพบกับ ไฮไลต์สุดพิเศษ “Jersey Wall” โซนรวมเสื้อฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่แฟนบอลจะได้พบกับเสื้อทีมชาติจากศึกฟุตบอลโลก 2026 มาจัดแสดง โดย Supersports รวบรวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์แท้มากที่สุดในประเทศไทย กว่า 48 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ 35 ประเทศที่ผ่านเข้ารอบ พร้อมอัปเดตเทรนด์ Football Lifestyle ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัวมากขึ้นในปัจจุบัน พิเศษสุดกับ Football Jersey Fashion Show จากเหล่าดารานักแสดงสายฟุตบอลที่งานนี้ขนทัพแฟชั่นเสื้อบอลทีมชาติจากศึกฟุตบอลโลกมาให้แฟนบอลได้อัปเดตเทรนด์กันแบบใกล้ชิด นำโดย ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส, พาย-ศรัณวุฒิ เอี่ยมสะอาด, ซัน-ก้องภพ บรรณทอง, ชาย-สมชาย เจริญสุข และ กาย-กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน นอกจากนี้ยังเอาใจคอบอลด้วยกิจกรรม Exclusive Talk จากนักฟุตบอลทีมชาติไทย รวมถึงกูรูสายฟุตบอลชื่อดัง อาทิ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, สุฐิตา ปัญญายงค์ และ วาทิต ตรีครุธพันธุ์ อีกด้วย
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “Supersports ในฐานะ The One for Football ผู้นำแหล่งรวมสินค้าฟุตบอลที่ครบครันที่สุดในประเทศ เราเห็นว่าฟุตบอลยังคงเป็นกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนทุกวัยเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในฐานะกีฬา แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ เราจึงต้องการให้งาน Supersports Football Galaxy เป็นมากกว่างานเปิดตัวเสื้อฟุตบอล แต่เป็นพื้นที่ของคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอล นักกีฬา เด็ก หรือครอบครัว ที่สามารถเข้ามาสนุก ใช้เวลาร่วมกัน และสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลรูปแบบแได้ในที่เดียว”
“อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือ Jersey Wall ที่รวบรวมเสื้อฟุตบอลโลก 2026 ลิขสิทธิ์แท้ไว้มากที่สุดกว่า 48 ประเทศที่พร้อมจำหน่ายเอาใจแฟนบอลชาวไทย ไม่ใช่แค่ทีมขวัญใจมหาชน แต่ยังรวมถึงทีมชาติจากประเทศเล็กๆ ที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจ สร้างเซอร์ไพรส์พลิกเกมฝ่าด่านเข้ารอบ จนกลายเป็นม้ามืดที่แฟนบอลทั่วโลก จับตามอง เพื่อให้แฟนบอลได้เข้าถึงสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ชั้นนำอย่างครบครัน ตอบโจทย์ทุกแพสชันของคอบอลในที่เดียว และยังมีเสื้อคอลเลกชันฟุตบอลโลกจาก Umbro และ FutbolX ที่นำเสนอเสื้อเชียร์ทีมชาติในดีไซน์เรโทรยุค 90s และสไตล์คลาสสิก มาพร้อมไซส์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผลิตจากผ้านุ่มใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับสวมใส่เชียร์กีฬาทั้งครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลในวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนาม แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน”
งานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ adidas, PUMA, Chabaa, Toyota Motor Thailand และ Power Buy ที่มาร่วมสร้างสีสันและผลักดันคอมมูนิตี้ฟุตบอลไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ Supersports ยังชวนแฟนบอลร่วมสนุกกับแคมเปญ “บอล แลก! ลุ้น!” เมื่อซื้อสินค้าฟุตบอลสะสมครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์เพื่อร่วมลุ้น Lucky Draw และของรางวัลมากมาย อาทิ บัตรคอนเสิร์ต และ Supersports Gift Card ตลอดแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2569 คอฟุตบอลร่วมสัมผัสความเป็น The One for Football ได้แล้ววันนี้ที่ Supersports ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์และติดตามข่าวสารได้ที่ www.supersports.co.th และ Facebook: Supersports