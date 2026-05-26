ไม่ต้องตกใจ! BEM แจ้งซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 28 พ.ค. เวลา 10.00-12.00 น. ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงกัลปพฤกษ์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), สถานีตำรวจบางขุนเทียน, สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง, สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค, ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงกัลปพฤกษ์
ทั้งนี้ ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงรถฉุกเฉิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200