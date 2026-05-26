ZEEKR เดินหน้าปักธง Premium EV Ecosystem ในไทย หลัง ZEEKR 009 ยอดขายติด Top 3 ตลาดรถตู้ไฟฟ้า MPV ประตูสไลด์ พร้อมลุยขยาย ZEEKR House ครอบคลุมทุกภูมิภาคี
(กรุงเทพฯ) – ZEEKR Thailand เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมปักธงการสร้าง Premium EV Ecosystem ครบวงจร หลัง ZEEKR 009 สามารถสร้างยอดขายในกลุ่ม MPV VAN ติดอันดับ Top 3 ของประเทศไทย
ในไตรมาสแรกปี 2569 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อยนตรกรรมไฟฟ้าระดับลักชูรีที่โดดเด่น
ทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยี สมรรถนะ และประสบการณ์การใช้งานเหนือระดับ ควบคู่กับการเดินหน้าขยายเครือข่าย ZEEKR House ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด EV พรีเมียมไทยในอนาคต
ZEEKR ย้ำความเชื่อมั่น ประกาศ ZEEKR 009 ติดอันดับ 1 ใน 3 ยอดขายรถยนต์ MPV VAN ในประเทศไทย
ด้วยจำนวน 621 คัน ความสำเร็จดังกล่าวตอกย้ำศักยภาพของ ZEEKR 009 ในฐานะรถยนต์ไฟฟ้าระดับลักชูรี
ที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มครอบครัวระดับพรีเมียม นักธุรกิจ และผู้บริหารยุคใหม่ ด้วยจุดเด่นด้านดีไซน์ที่โดดเด่น
ห้องโดยสารระดับ First Class เทคโนโลยีอัจฉริยะ และสมรรถนะการขับขี่ที่ผสานทั้งพลังและความนุ่มนวลไว้
อย่างลงตัว กระแสตอบรับที่แข็งแกร่งของ ZEEKR ยังสอดคล้องกับยอดจดทะเบียนของรถยนต์อีวีในกลุ่มพรีเมียมแบรนด์ของ ZEEKR ที่สูงเป็นอันดับสองคือจำนวน 1,440 คัน ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ถึง 114% สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมในประเทศไทย ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับทั้งนวัตกรรม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และบริการหลังการขายแบบครบวงจร
ล่าสุด ZEEKR เตรียมเดินหน้าขยาย ZEEKR House จากเดิมที่มีอยู่ 15 สาขา เพิ่มอีก 5 สาขา ได้แก่
ZEEKR House สาขาแจ้งวัฒนะ สาขาเชียงใหม่ สาขานครราชสีมา สาขาพิษณุโลก และสาขาสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทั้งด้านการจัดจำหน่าย การบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษา รวมถึงการสร้าง Community Experience สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม
และ ZEEKR ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมอย่างครบวงจร ผ่านการพัฒนาใน 3 ภาคส่วนหลัก โดยภาคส่วนแรกคือด้านบุคลากร ZEEKR ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
ในทุกภาคส่วน รวมถึงการยกระดับทักษะของช่างเทคนิคทั้งในการสร้างมาตรฐานการบริการและการดูแลรักษารถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายเครือข่าย ZEEKR House และการเติบโตของฐานลูกค้าทั่วประเทศ ภาคส่วนที่สองยังเตรียมขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จไฟฟ้าเพิ่มเติม
โดยเตรียมเปิดสถานีชาร์จขนาด 960 กิโลวัตต์ ที่ ZEEKR House เจริญนคร ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ และภาคส่วนที่สามคือการให้ความสำคัญกับความพร้อมด้านอะไหล่และการบริการ
หลังการขาย ด้วยการบริหารจัดการชิ้นส่วน อุปกรณ์ และสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมในระยะยาว
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2569 จากปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านนโยบายภาครัฐ การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟฟ้า รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี การประหยัดพลังงาน และประสบการณ์การขับขี่ยุคใหม่มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ตลาดอีวีโดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียมมีการแข่งขันและการเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า
และไฮบริดในไตรมาสแรกปี 2569 มีสัดส่วนรวมกว่า 52% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด สะท้อนการเปลี่ยนผ่าน
สู่ยุค Electrification อย่างชัดเจน
ZEEKR ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการหลังการขาย เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของการเดินทางที่ยั่งยืน ควบคู่กับ
การมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยในทุกมิติ
