“GAWDLAND: I BELONG” DRAG DREAM — THE JOURNEY OF GAWDLAND การรวมตัวที่เปี่ยมด้วยความหมาย ณ ใจกลาง Bangkok Pride 2026

Chakaruna คอมมูนิตี้ระดับโลกที่หลอมรวมวัฒนธรรม ผู้คน และการแลกเปลี่ยนทางความคิดเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรากฐานอยู่ในกรุงเทพฯ ได้ประกาศเปิดตัวอีเวนต์สำคัญ “GAWDLAND: I BELONG.” DRAG DREAM — THE JOURNEY OF GAWDLAND ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ณ Sphere Hall, Emsphere ในฐานะพันธมิตรด้านอีเวนต์อย่างเป็นทางการของ Bangkok Pride Festival 2026
ค่ำคืนนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งเป็นหลักการที่ Chakaruna ยึดมั่นมาโดยตลอด — ‘การได้เป็นส่วนหนึ่ง คือสิทธิที่ทุกคนมีมาตั้งแต่กำเนิด’ (Belonging is a birthright) และในเวลานี้ ไม่มีใครถ่ายทอดความหมายดังกล่าวได้ชัดเจนไปกว่า Gawdland (ก็อดแลนด์)
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Gawdland (คุณธราเทพ ทวีผล ศิลปินแดร็กชาวไทย) ได้คว้าตำแหน่งผู้ชนะจากรายการ RuPaul's Drag Race UK vs The World Season 3 กลายเป็นผู้เข้าแข่งขันชาวเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะการแข่งขัน Drag Race ระดับนานาชาติ และยังเป็นผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดของแฟรนไชส์ Gawdland ออกจากกรุงเทพฯ ไปด้วยเงินในบัญชีเพียงหกบาท ก่อนกลับมาในฐานะ Queen of the Mothertucking World
I BELONG คือเรื่องราวของ Gawdland บนเวทีในกรุงเทพฯ เพื่อคอมมูนิตี้ที่หล่อหลอมให้เธอกลายเป็น Gawdland ในวันนี้
Gawdland กล่าวว่า “กรุงเทพฯ คือที่ที่ทำให้ Gawdland เริ่มเชื่อว่าเราสามารถเป็นอะไรบางอย่างได้ ทุกความลำบาก ทุกการแข่งขัน ทุกช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจ ล้วนพาให้กลับมาที่นี่อีกครั้ง โดย I BELONG ไม่ใช่แค่โชว์ธรรมดา แต่คือจดหมายรักถึงทุกคนที่เคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้เพื่อมีที่ยืนในโลกใบนี้ และในคืนนี้ เราจะยืนหยัดในพื้นที่ของตัวเองไปด้วยกัน”
โชว์นี้ผสานทั้งป๊อปมิวสิคัล โอเปเร็ตต้าในสไตล์แดร็ก และการเล่าเรื่องแบบเหนือจริง ถ่ายทอดการเดินทางของ Gawdland ตั้งแต่วินาทีที่เด็กคนหนึ่งได้ค้นพบโลกของแดร็กเป็นครั้งแรก ไปจนถึงการยืนอยู่ใต้แสงสปอตไลต์บนเวทีระดับนานาชาติ และค้นพบพื้นที่ของตัวเองอย่างมั่นคง องค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี การออกแบบท่าเต้น แฟชั่น และละครเวที ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อสะท้อนความจริงของการเดินทางครั้งนี้อย่างครบถ้วน ทั้งความฝัน ความไม่แน่ใจ การเสียสละ และชัยชนะ และเช่นเดียวกับ Gawdland โชว์นี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสความหมายของการ “เป็นส่วนหนึ่ง” อย่างแท้จริง
กรุงเทพฯ คือเมืองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรื่องราวครั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศให้การสมรสเท่าเทียมถูกกฎหมายในปี 2567 นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินการดังกล่าว ขณะที่ Bangkok Pride ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าครึ่งล้านคน สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลอง แต่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเชื่อมโยงและโอบรับกันอย่างแท้จริง และ Chakaruna ก็ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะ
ชื่อของ Chakaruna มาจากวัฒนธรรมแอนเดียน มีความหมายว่า “ผู้เชื่อมโลก” (Bridge Person) หรือผู้ที่เชื่อมโยงโลกอันแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นดินและฟ้า ความเป็นชายและหญิง หรือภูมิปัญญาโบราณกับอัตลักษณ์ร่วมสมัย ผู้ก่อตั้งของ Chakaruna มาจากทั้งกรุงเทพฯ นิวยอร์ก และลอสแอนเจลิส ขณะที่คอมมูนิตี้แห่งนี้รวบรวมทั้งศิลปิน นักเคลื่อนไหว ผู้สืบทอดภูมิปัญญา และผู้แสวงหาความหมายจากหลากหลายมุมโลก
คุณตุลยา พรพิริยะกุลชัย ผู้ก่อตั้ง Chakaruna กล่าวว่า “เราสร้าง Chakaruna ขึ้นเพราะเชื่อว่าโลกพร้อมแล้วสำหรับคอมมูนิตี้รูปแบบใหม่ ที่หลอมรวมทั้งการเฉลิมฉลองและความลึกซึ้ง ความสุขและความหมายเข้าไว้ด้วยกัน และไม่มีจุดเริ่มต้นใดจะเหมาะสมไปกว่าการเล่าเรื่องของ Gawdland เพราะ Gawdland คือภาพสะท้อนของทุกสิ่งที่ Chakaruna ยึดมั่น คนที่เชื่อมโยงโลกอันแตกต่าง และกล้าที่จะยืนหยัดบนเวทีระดับโลก”
I BELONG คือจุดเริ่มต้นของวิสัยทัศน์นั้น และไม่มีการเริ่มต้นใดจะสมบูรณ์ไปกว่าการกลับมาของ Gawdland
คุณธราเทพ ทวีผล เริ่มเข้าสู่วงการแดร็กเมื่ออายุ 20 ปี โดยขึ้นแสดงที่ House of Heals ขณะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเข้าแข่งขัน Drag Race Thailand Season 3 ในปี 2567 และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยใน RuPaul's Drag Race UK vs The World Season 3 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ในเดือนมีนาคม 2569 ด้วยการเป็นผู้ชนะชาวเอเชียคนแรกของรายการ ด้วยลุคอันเฉียบคม พลังการแสดงบนเวทีที่โดดเด่น และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง เธอไม่ใช่เพียงแดร็กควีน แต่คือ “สะพาน” ที่เชื่อมโยงโลกหลากหลายเข้าด้วยกัน
Chakaruna ร่วมกับ Bangkok Pride และ Em District ภูมิใจเสนอ “GAWDLAND: I BELONG” วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ณ Sphere Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า Emsphere ซื้อบัตรได้ที่: https://www.ticketmelon.com/chakaruna/gawdlandibelong