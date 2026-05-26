TFG เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนจากเพจ “ลงทุนกล้วยๆ - Bananas Investment” เยี่ยมชมธุรกิจ-รับฟังแผนปี 69

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน, นายสุกันย์ ทำผล ผู้ช่วยประธานอาวุโสสายธุรกิจโรงงานอาหารครบวงจร (ไก่), นายภุชงค์ พรหมชาติ ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุกรครบวงจร (ประเทศไทย) และนางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มนักลงทุน จากเพจ “ลงทุนกล้วยๆ – Bananas Investment” เนื่องในโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ โรงงานไก่ปรุงสุกของบริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด โรงชำแหละไก่ของ TFG และร้านไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต สาขาพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2569 ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้