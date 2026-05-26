ทีม Imagine Devices จาก University of Texas at Austin คว้าแชมป์ Bangkok Business Challenge 2026 powered by SCGC

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ตอัประดับโลก สำหรับนิสิตนักศึกษา Bangkok Business Challenge 2026 powered by SCGC ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน การแข่งขันในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้แต่ละทีมนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “Growing Impactful Ventures : Building Solutions for Tomorrow’s World” มุ่งผลักดันไอเดียนวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ซึ่งไม่เพียงสร้างการเติบโต แต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สังคมในระยะยาว
โดยทีม Imagine Devices จาก University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King’s Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรางวัลเงินสด 18,000 เหรียญสหรัฐ ทีม SafeSock จาก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลรองชนะเลิศพร้อมรางวัลเงิน 3,000 เหรียญสหรัฐ ทีม TriChokro Trambulance จาก Bangladesh University of Engineering and Technology ประเทศบังกลาเทศ คว้ารางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 5,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้มีทีมสมัครแข่งขันทั้งสิ้น 385 ทีม จาก 83 สถาบันอุดมศึกษา ใน 20 ประเทศ โดยได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา
