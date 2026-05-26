MEA ห่วงใยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เดินหน้าติดตั้ง Smart Meter เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลโดย “ติดตั้ง Smart Meter” เพื่อเพิ่มการดูแลและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้านผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยยกระดับการดูแลและมอบประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย ดังนี้
- แจ้งเตือนความผิดปกติของระบบไฟฟ้าแบบ Real-time
เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ Smart Meter มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของระบบไฟฟ้าภายในบ้านผู้ป่วยทันทีแบบอัตโนมัติ (Automatic Outage Detection) ซึ่งจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนพร้อมระบุพิกัดที่แม่นยำกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA สามารถประเมินสถานการณ์หรือเตรียมแผนสำรองจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วย
- ข้อมูลจาก Smart Meter จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลของ MEA อย่างเป็นระบบ
ซึ่งสอดรับและเสริมประสิทธิภาพให้กับมาตรการ "ยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด" สำหรับผู้ป่วยดังกล่าว ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรัดกุม สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
MEA มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลต้องอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกเขต
MEA เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA โทรแจ้งเตือนตัดไฟฟ้า และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าโอนเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้า MEA ยืนยันไม่มีบริการให้พนักงาน MEA โทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th