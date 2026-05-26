NIA - สกสว. เปิดเวทีโชว์นวัตกรรมไทย พร้อมคัด 10 ธุรกิจนวัตกรรมไทยสุดเจ๋ง เสริมศักยภาพการเติบโตและขยายตลาดของธุรกิจนวัตกรรมไทย ผ่าน Global Investment Link

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดกิจกรรม Demo Day – From Here to Beyond ภายใต้โครงการ Global Investment Link เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมไทย ทั้งด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายในระบบนิเวศนวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโอกาสในการเชื่อมต่อธุรกิจกับนักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมในต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม จะได้รับโอกาสในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม NextRise 2026 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญด้านธุรกิจนวัตกรรม เทคโนโลยี และการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย เพื่อพบปะและเชื่อมโยงกับนักลงทุน บริษัทขนาดใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจภายในงาน
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “NIA ในฐานะผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม หรือ Focal Conductor พร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด 4G ได้แก่ Groom การบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย Grant กลไกสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาและขยายผลธุรกิจนวัตกรรมสู่ตลาด Growth การเร่งสร้างการเติบโตให้ธุรกิจนวัตกรรมทั้งธุรกิจนวัตกรรมและเอสเอ็มอีไทย และ Global การส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล เพื่อขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของไทยให้มีความเข้มแข็ง เปิดกว้าง และสามารถเชื่อมโยงกับโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและการขยายตลาดสู่สากล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ NIA ในการยกระดับธุรกิจนวัตกรรมไทยผ่านกลไกสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพร้อมด้านการลงทุน การเชื่อมโยงกับนักลงทุน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ”
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจนวัตกรรมไทยยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะในช่วง Seed และ Pre-Series A ซึ่งเป็นระยะที่ธุรกิจยังมีความเสี่ยงสูง แต่มีศักยภาพในการเติบโตและขยายตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น NIA จึงได้ดำเนินโครงการ Global Investment Link เพื่อยกระดับการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมไทยจากการเสริมสร้างองค์ความรู้ไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและเข้าถึงแหล่งทุนในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสเชื่อมต่อกับนักลงทุน เครือข่ายธุรกิจ และพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านตลาด การลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นกว่า 20 ชั่วโมง และกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกกว่า 40 ชั่วโมง ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนา Pitch Deck การระดมทุน การเจรจาต่อรองกับนักลงทุน ตลอดจนการจัดทำ Term Sheet และการเตรียมความพร้อมด้าน Due Diligence จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งกิจกรรม Demo Day – From Here to Beyond ในวันนี้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของธุรกิจนวัตกรรมไทยทั้ง 24 ทีมที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางการเติบโตต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อคัดเลือกเป็น 10 ทีมที่จะได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม NextRise 2026 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีขั้นสูง สุขภาพ ความยั่งยืน พลังงานสะอาด และธุรกิจที่สามารถขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกยังจะมีโอกาสพบปะนักลงทุน บริษัทขนาดใหญ่ หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม และพันธมิตรทางธุรกิจผ่านกิจกรรม Business Meetup ที่จะช่วยต่อยอดโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ การขยายตลาด และการระดมทุนในอนาคต
“สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกจะมุ่งเน้นความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ 2) ความพร้อมด้านกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ 3) แผนการเข้าสู่ตลาดและกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรในเกาหลีใต้ 4) ความพร้อมของธุรกิจและหลักฐานเชิงพาณิชย์ และ 5) ความพร้อมด้านการลงทุนและการนำเสนอธุรกิจ ทั้งนี้ NIA หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม Demo Day และโอกาสในการเข้าร่วม NextRise 2026 จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการผลักดันวิสาหกิจเริ่มต้นไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ เข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนและพันธมิตรระดับนานาชาติ และต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกต่อไป” ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติม