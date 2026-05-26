สยาม ทาคาชิมายะ เผยโฉม ‘SIAM Takashimaya Luxe Hall’ รวมคอนเซ็ปต์สโตร์แบรนด์ดังระดับโลก
เปิดนิยามใหม่ Seamless Luxury ที่เชื่อมต่อทุกจังหวะการช็อปปิงอย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 – สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม มร.อัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ห้างฯ สยามทาคาชิมายะ ได้มีการเปิดโซน “SIAM Takashimaya Luxe Hall” เนรมิตพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ของชั้น M ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ช็อปปิงเหนือระดับ เพื่อเติมเต็มความสุนทรีย์ในทุกจังหวะของการเดินเลือกซื้อสินค้า โดยการพลิกโฉมพื้นที่ในครั้งนี้ มาพร้อมแนวคิด "Seamless Luxury Experience" ที่เน้นการออกแบบเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนกลาง (Integrated Continuity) โดยปรับเปลี่ยนจากพื้นที่แบบ Open Space เดิม ให้กลายเป็นโซน Fashion Luxury Brand ที่ต่อเนื่องมาจากโซนหลักของไอคอนสยาม เพื่อสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่ซึ่งหลอมรวมทุกสัมผัสแห่งความหรูหราให้ลื่นไหลเป็นหนึ่งเดียว ตกแต่งในสไตล์ Modern Luxury โดดเด่นด้วยงานออกแบบความร่วมสมัย ด้วยโทนสี Neutral เสริมความน่าสนใจด้วยโคมไฟเพดาน Abstract Modern Art ที่ช่วยสร้างมิติทางสายตาและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ ได้อย่างชัดเจน”
ภายในโซน SIAM Takashimaya Luxe Hall แห่งนี้ ได้รวบรวมเหล่าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่พร้อมใจกันนำเสนอคอนเซ็ปต์สโตร์รูปแบบใหม่เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่พิเศษสุดสำหรับลูกค้าสยาม ทาคาชิมายะ สัมผัส DIOR Beauty ที่เปิดบูติคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia พร้อมลักชูรีแบรนด์ระดับตำนานอย่าง Burberry และ RIMOWA ร่วมด้วยแบรนด์ PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, BAO BAO ISSEY MIYAKE, me ISSEY MIYAKE, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, MARIMEKKO, MAJE, SANDRO, JIM THOMPSON และความเที่ยงตรงเหนือระดับจาก LONGINES นอกจากนี้ยังเติมเต็มความสมบูรณ์แบบด้วยแบรนด์เครื่องประดับอันประณีตและ แอคเซสซอรี จาก ARTS DE MAISON, ANTEPRIMA, PANDORA และ TUMI
ร่วมสัมผัสรูปลักษณ์ใหม่และดื่มด่ำกับสุนทรียภาพแห่งการช็อปปิงที่เหนือระดับได้แล้ววันนี้ที่ SIAM Takashimaya Luxe Hall ชั้น M ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม จุดหมายปลายทางที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างมีระดับ สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความหรูหราที่ผสานหัวใจบริการแบบญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook: Siam Takashimaya