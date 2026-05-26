“คาราบาว” พาอินฟลูฯ สายฟุตบอลกว่า 10 ชีวิต บินลัดฟ้าชมรอบชิง “Carabao Cup” ถึงอังกฤษ ติดขอบสนาม มอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟระดับเจ้าของถ้วย

“คาราบาว” มอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับแฟนฟุตบอลไทย ผ่านการพาอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลกว่า 10 ชีวิต เดินทางสู่ประเทศอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “Carabao Cup” ฤดูกาล 2025/26 ณ สนาม Wembley Stadium แบบติดขอบสนาม พร้อมสัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟที่หาไม่ได้จากที่อื่น ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของรายการฟุตบอลระดับนานาชาติ
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ระหว่าง อาร์เซนอล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สองสโมสรชั้นนำของโลก ท่ามกลางบรรยากาศการเชียร์ที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยแฟนบอลจากทั่วโลก สะท้อนความยิ่งใหญ่ของรายการ “Carabao Cup” ในฐานะฟุตบอลถ้วยที่ได้รับความสนใจในระดับสากล
ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของ “Carabao Cup” อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ขยายความร่วมมือไปจนถึงฤดูกาล 2028/29 รวมระยะเวลา 12 ปี “คาราบาว” ยังคงเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับแฟนฟุตบอล ผ่านการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันในระดับโลก
สำหรับทริปครั้งนี้ อินฟลูเอนเซอร์ได้รับ ประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟที่หาไม่ได้จากที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นการรับชมการแข่งขันแบบติดขอบสนาม การเข้าถึงพื้นที่สำคัญของการแข่งขัน อาทิ บริเวณข้างสนามในช่วงเวลาการแข่งขันจริง พื้นที่พิธีมอบถ้วยแชมป์ รวมถึงช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของนักฟุตบอลอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือโอกาสในการพบปะกับตำนานนักฟุตบอลระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Nigel Winterburn และ Tony Adams จากสโมสรอาร์เซนอล รวมถึง Paul Dickov และ Shaun Goater จากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ พร้อมทั้งได้สัมผัสถ้วย Carabao Cup อย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น
นอกจากนี้ อินฟลูเอนเซอร์ยังได้เข้าร่วมทัวร์สนาม Wembley Stadium ในมุมมองเบื้องหลัง รวมถึงการเยี่ยมชม Emirates Stadium สนามเหย้าของสโมสรอาร์เซนอล เพื่อสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลอังกฤษอย่างแท้จริง
“ผักกาด” จากเพจ Pakgard is here หนึ่งในผู้ร่วมทริป เผยว่า “ตื่นเต้นมาก ตั้งแต่เดินมาถึงสนาม บรรยากาศยิ่งใหญ่กว่าที่คิด ประทับใจมากจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัส”
ด้าน “ชุ แมนซิตี้” กล่าวว่า “ขอบคุณคาราบาวมากที่มอบโอกาสให้ได้มาชมรอบชิงชนะเลิศแบบใกล้ชิดแบบนี้ เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากจริงๆ”
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนแนวคิด “เชียร์บอล เชียร์บาว เชียร์ได้สุด เชียร์กับคาราบาว” ได้อย่างชัดเจน พร้อมตอกย้ำบทบาทของ “คาราบาว” ในการเชื่อมโยงประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกเข้ากับแฟนบอลไทย ผ่านประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟที่แตกต่างและเข้าถึงได้จริง