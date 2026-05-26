สัมผัสความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นจาก แมริออท เอ็กเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ ในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 – แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (Marriott Executive Apartments) หนึ่งในแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอของ แมริออท บอนวอย ซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรมคุณภาพกว่า 30 แบรนด์ทั่วโลก ขอเชิญชวนนักธุรกิจ นักเดินทางในเมือง และ ครอบครัว มาสัมผัสความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านในย่านที่มีชีวิตชีวาที่สุดของกรุงเทพฯ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษใหม่ที่ผสานความสะดวกสบายแบบที่พักอาศัยเข้ากับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ และ การอัพเดตสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก แมริออท บอนวอย
• การออกแบบ: ห้องพักทุกห้องได้รับการออกแบบเพื่อความลงตัวระหว่างความสะดวกสบายในการพักผ่อน และ การทำงาน โดยมีพื้นที่นั่งเล่น และ พื้นที่รับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน
• สิ่งอำนวยความสะดวกที่มาพร้อมบริการระดับโรงแรม: ห้องพักประกอบไปด้วยห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน รวมถึงเครื่องซักผ้า และ เครื่องอบผ้า พร้อมสิทธิประโยชน์และบริการระดับมืออาชีพภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับโลก
• จำนวนที่พักภายใต้แบรนด์ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ ในกรุงเทพฯ: มีทั้งหมด 6 แห่ง ในทำเลที่พักอาศัยยอดนิยม รวมถึง ทองหล่อ สุขุมวิท และ สาทร
• การยกระดับคะแนนสะสม: สมาชิกแมริออท บอนวอย สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
o รับคะแนนแมริออท บอนวอย 5 คะแนน ต่อการใช้จ่ายทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.5 คะแนน ต่อการใช้จ่ายทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)
o รับเครดิตสถานะ Elite 1 คืน ต่อการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไขทุกๆ 1 คืน (เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ต้องพัก 3 คืนจึงจะได้รับ 1 เครดิต)
รับคะแนนโบนัส Elite สำหรับอัตราค่าห้องพักที่ตรงตามเงื่อนไข
แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ ทั้ง 6 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองย่านทองหล่อ สุขุมวิท และ สาทร ผสมผสานความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเข้ากับบริการรับระดับโลกได้อย่างลงตัว แต่ละแห่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการทำงานและการพักผ่อน โดยมีพื้นที่นั่งเล่นและพื้นที่รับประทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วน ห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน และ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าภายในห้องพัก นอกจากนี้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพักให้ดียิ่งขึ้น สมาชิก แมริออท บอนวอย ยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากภายใต้การอัปเดตใหม่นี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 5 คะแนนต่อการใช้จ่าย 1 ดอลลาร์สหรัฐ ได้รับเครดิตสถานะ Elite เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าโดยคิดเป็น 1 เครดิตต่อ 1 คืน และรับคะแนนโบนัส Elite เพิ่มเติม
ด้วยการสะสมคะแนนที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นและการเลื่อนระดับสถานะที่รวดเร็วกว่าเดิม จึงไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะสมไปกว่านี้ ในการสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ณ ที่พักทั้ง 6 แห่งของ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ ในกรุงเทพฯ
ทองหล่อ: สัมผัสจังหวะชีวิตแห่งกรุงเทพฯยุคใหม่ ตั้งแต่บาร์เครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่ง ไปจนถึงร้านรวงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทองหล่อคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนมีสไตล์ โดดเด่นทั้งด้านรสนิยมและคุณภาพชีวิต ย่านนี้เต็มไปด้วยความทันสมัย มีชีวิตชีวา และตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกใกล้ถนนสุขุมวิท พร้อมเป็นแหล่งรวมตัวของผู้คนระดับแนวหน้า
แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ ทาวน์ฮอล สุขุมวิท ตั้งอยู่บนซอยสุขุมวิท 49 ใกล้กับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท หนึ่งในศูนย์การแพทย์นานาชาติชั้นนำของกรุงเทพฯ และอยู่ไม่ไกลจากย่านทองหล่อที่เต็มไปด้วยสีสันของไลฟ์สไตล์เมือง เพียงไม่กี่ก้าวจากที่พัก แขกสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ณ ทาวน์ฮอล ไลฟ์สไตล์ พาร์ค ตั้งแต่กิจกรรมเพื่อสุขภาพและการพักผ่อน ไปจนถึงร้านอาหารที่โดดเด่น ผ่อนคลายกับสระว่ายน้ำกลางแจ้งและทรีเฮ้าส์ (Treehouse) พื้นที่พักผ่อนกลางแจ้งอันเงียบสงบหรืออิ่มอร่อยกับอาหารเอเชียนคอมฟอร์ทฟู้ดที่ห้องอาหารเซวา (Seva) ยกระดับการพักผ่อนสู่ประสบการณ์เหนือระดับ ณ เพนท์เฮาส์สวีท พื้นที่กว้างขวางถึง 175 ตารางเมตร ครบครันด้วย 3 ห้องนอนที่ออกแบบมาอย่างลงตัว พร้อมให้คุณดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มสายตา
แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ทองหล่อ ตั้งอยู่บนใจกลางสุขุมวิท พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่เหนือระดับด้วยห้องพักสไตล์อพาร์ทเมนท์ขนาด 1 2 และ 3 ห้องนอน ที่เน้นความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทั้งสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าและฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย เดินทางสะดวกสบายเพียง 250 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทองหล่อ ให้คุณเชื่อมต่อทุกจุดหมายในเมืองได้อย่างง่ายดาย ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนอันแสนพิเศษที่ อ็อคเทพ รูฟท็อป บาร์ เลานจ์ แอนด์ บาร์ (Octave Rooftop Lounge & Bar) แลนด์มาร์กสุดหรูที่พร้อมให้คุณดื่มด่ำกับเครื่องดื่มรสเลิศและทัศนียภาพของกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา 360 องศา
พร้อมพงษ์: ตั้งอยู่ในทำเลศูนย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยแสงสีแห่งนี้รายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ อาคารสำนักงาน ศูนย์การประชุมชั้นนำ และสวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ
แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ เปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งความสงบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจ คู่รัก และครอบครัวอย่างลงตัว ครบครันด้วยเอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือ สนามกอล์ฟกลางแจ้ง สปา ฟิตเนส สนามเทนนิส แบตมินตัน และสควอช รวมไปถึงคิดส์คลับ ห้องพักสไตล์สตูดิโอและอพาร์ทเมนท์มีพื้นที่กว้างขวางสูงสุดถึง 180 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ทุกการเข้าพักราบรื่นไร้กังวล อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยัง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ และ UOB Live ได้อย่างสะดวกสบาย
สุขุมวิทตอนบน: ย่านที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของแหล่งธุรกิจและไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ คลาวด์ อีเลฟเว่น (Cloud 11) ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) และ เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซา สุขุมวิท (Century The Movie Plaza Sukhumvit)
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 50 เป็นที่พักที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายของย่านที่กำลังเติบโต ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อ่อนนุชเพียง 800 เมตร ห้องสวีททุกห้องได้รับการออกแบบอย่างลงตัว รองรับทั้งการเข้าพักระยะสั้นและระยะยาว มีให้เลือกสูงสุดถึง 3 ห้องนอน พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่โปร่งสบายและสามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร และฟิตเนสที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงห้องประชุมสำหรับการประชุมขนาดเล็กอย่างเป็นส่วนตัว
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 101 ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์และนิทรรศการ โดยอยู่ห่างจากศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เพียง 2 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้า การประชุม และคอนเสิร์ตระดับนานาชาติอยู่เป็นประจำ แขกสามารถเลือกเข้าพักในห้องสวีทที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม เช่น ห้องอาหาร ฟิตเนสที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ และห้องประชุม
สาทร: ศูนย์กลางทางการเงินของกรุงเทพฯ หรือที่รู้จักในนาม “Wall Street แห่งกรุงเทพฯ” ถนนสาทรเป็นที่ตั้งของบริษัทการเงินชั้นนำของโลก บริษัทข้ามชาติ และสถานทูต พร้อมรายล้อมด้วยแหล่งวัฒนธรรมและร้านอาหารชั้นเลิศที่หลากหลาย
แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทรวิสต้า กรุงเทพฯ มอบประสบการณ์การพักอาศัยรูปแบบใหม่ที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ความเป็นส่วนตัว และความสะดวกสบายที่ทันสมัย เลือกเข้าพักได้ตั้งแต่ห้องแบบ 1 ถึง 3 ห้องนอน ขนาด 65–165 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่นั่งเล่นแบบเปิดโล่งและครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน สิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม ได้แก่ ฟิตเนสที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ ซาวน่า โยคะ ห้องเกมส์ ห้องอาหาร พื้นที่ทำงาน และห้องพักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ที่ตั้งใกล้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ทีและรถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถเดินทางไปยังย่านสีลมที่คึกคัก ย่านสุรวงศ์ที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม และแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างง่ายดาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองที่พักกับ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุณาคลิกที่นี่ (https://www.marriott.com/search/submitSearch.mi?searchType=HotelList&hotelList=BKKBP,BKKEO,BKKEF,BKKEA,BKKSP,BKKTS )