คมนาคม นำร่อง 7 สนามบิน จัดแคมเปญรวมแพ็คเกจเที่ยวเมืองรองครบวงจร

“ภัทรพงศ์" จับมือ ททท. และสายการบิน จัดทำแคมเปญรวมแพ็คเกจท่องเที่ยวเมืองรองครบวงจร “ตั๋วเครื่องบิน ที่พักพร้อมอาหาร”นำร่อง 7 สนามบินกระจายรายได้สู่เมืองรอง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองผ่านท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน โดยมีนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อมเริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธานี ธราภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด (EZY AIRLINES) และ นายพิชิต สถาปัตยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า การหารือเพื่อขับเคลื่อน และบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น กรมท่าอากาศยาน สายการบิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางในเมืองรอง กระจายรายได้สู่ประชาชน และทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาค (Airport for Regional Development)
ซึ่งจากที่ประชุมหารือครั้งนี้ เบื้องต้นได้เสนอจัดทำแคมเปญ และแพ็คเกจท่องเที่ยวส่งเสริมเมืองรอง โดยจะนำร่องในท่าอากาศยาน 7 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ลำปาง แม่ฮ่องสอน หัวหิน ร้อยเอ็ด น่านนคร และแพร่ โดยแพ็คเกจจะเป็นการรวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก พร้อมอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งและจะเชิญชวนสายการบินต่างๆที่สนใจร่วม
นอกจากนี้ จะมีการผลักดันให้มีศูนย์กลางการบินในแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ คือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี ภาคใต้ คือ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเชื่อมต่อ และเดินทางไปยังเมืองรองในแต่ละภูมิภาคต่อไป
“ผมพยายามผลักดันแนวคิดที่จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหิน เป็นท่าอากาศยานที่สามารถรองรับเที่ยวบินต่างประเทศให้กลับมาบินได้อีกครั้ง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการใช้จ่ายสูง พักอาศัยในระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับศูนย์กลางทางการแพทย์ เน้นจุดขายในการรักษาและการพักผ่อนเชิงสุขภาพไปพร้อมกัน”