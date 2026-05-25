ขบ.ยังไม่ต่ออายุใบรับรองแอปฯ Bolt รอชี้แจงรายละเอียดด้านความปลอดภัย

กระทรวงคมนาคม - ขบ. ตรวจเข้มความปลอดภัย แอปพลิเคชัน Bolt สั่งชี้แจงรายละเอียด ย้ำยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรอง
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม การต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชัน Bolt ซึ่งจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Bolt ในประเด็นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือให้บริษัท Bolt ชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบและพิจารณาตามขั้นตอน หากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตักเตือน การสั่งระงับการให้บริการ การเพิกถอนการรับรอง หรือการไม่ต่ออายุการรับรอง แล้วแต่กรณี
โดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัท Bolt ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร การคัดกรองผู้ขับรถ การตรวจสอบยืนยันตัวตน การป้องกันการสวมสิทธิหรือใช้บัญชีร่วมกัน รวมถึงการกำกับดูแลรถและผู้ขับรถในระบบให้มีความถูกต้องและปลอดภัยตลอดการให้บริการ
กระทรวงคมนาคม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย โปร่งใส และตอบสนองต่อการเดินทางและความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล โดยมุ่งผลักดันให้รถเข้าสู่ระบบ มีมาตรฐานการให้บริการที่เชื่อถือได้ และสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก เร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17) และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย กรมการขนส่งทางบกจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความปลอดภัยของประชาชน และการแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นสำคัญ โดยทุกแพลตฟอร์มต้องให้บริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เช่น ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และต้องมีประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสารอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีระบบตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้หากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง