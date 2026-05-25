ขสมก. และ รฟท.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ 8 ราย พร้อมรับผิดชอบเยียวยา-ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ขสมก. และ รฟท. เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ 8 ราย ใน 6 โรงพยาบาล พร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยา และครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมด
วันที่ 25 พ.ค. 2569 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมอาการ ปลอบขวัญ และมอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและพนักงานที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 ราย ใน 6 โรงพยาบาล ได้แก่
• โรงพยาบาลคามิลเลียน จำนวน 3 ราย
• โรงพยาบาลวิภาราม จำนวน 1 ราย
• โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 1 ราย
• โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 ราย
• โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ราย
• โรงพยาบาลเพชรเวช จำนวน 1 ราย
ระหว่างการเข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้พูดคุยสอบถามความคืบหน้าแนวทางการรักษาร่วมกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่า ขสมก. พร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยา และครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมด โดยจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของทางครอบครัวผู้บาดเจ็บอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและติดตามอาการของผู้บาดเจ็บแต่ละรายอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ จนกว่าจะหายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ขสมก.แจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรายสุดท้าย โดยล่าสุด สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยืนยันผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลรายที่ 8 คือ นายเสริมลาภ ปิ่นทอง ซึ่ง ขสมก. ได้เร่งส่งทีมเจ้าหน้าที่ ประสานงานครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อให้การช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกตามความประสงค์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งขอยืนยันคำมั่นที่จะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพทั้งหมด ตลอดจนเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินสินไหมทดแทนเยียวยาตามกรอบวงเงินสูงสุดอย่างเต็มกำลังความสามารถเฉกเช่นเดียวกับทุกครอบครัว