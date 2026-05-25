Trip.com ผนึก Primes เช่ารถหรูบนแอป ไม่ต้องเติมน้ำมันคืนส่งรถเลทสุด3ชั่วโมง

Trip.com ผนึก Primes เปิดบริการเช่ารถหรูบนแอปท่องเที่ยวครั้งแรกในไทยพร้อมสิทธิพิเศษ น้ำมันฟรีไม่ต้องเติมคืน และคืนรถเลทได้สูงสุด 3 ชั่วโมง เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อมอบประสบการณ์เช่ารถหรูและซูเปอร์คาร์ระดับโลก บน Trip.com
แพลตฟอร์มให้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Primes Automotive ผู้ให้บริการเช่ารถซูเปอร์คาร์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวบริการเช่ารถหรูบนแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยงานเปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษนี้ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม The Store of Bangkok ลักชัวรีดีพาร์ตเมนต์สโตร์ชั้นนำของไทย และ Embassy Diplomat Screens โรงภาพยนตร์ระดับ 6 ดาวของประเทศไทย ที่ช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ของแคมเปญให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์นักเดินทางระดับพรีเมียม นอกจากการประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการแล้ว แขกผู้ร่วมงานยังได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับรถซูเปอร์คาร์จาก Primes Automotive อีกด้วย
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่นักเดินทางสามารถค้นหา เลือก และจองรถหรูได้อย่างสะดวกผ่านแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยเป็นการผสานเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวระดับโลกของ Trip.com เข้ากับบริการรถยนต์ระดับพรีเมียมของ Primes Automotive เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรสำหรับนักเดินทางระดับพรีเมียมที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างแท้จริง
“ที่ Trip.com เรามุ่งมั่นที่จะทำให้นักเดินทางสามารถออกเดินทางได้อย่างราบรื่นในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจองเที่ยวบิน โรงแรม รถไฟ ตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงบริการเดินทางภาคพื้นดินอย่างการเช่ารถ ความร่วมมือกับ Primes Automotive ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมในประเทศไทย ให้สะดวกสบายและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น และเราหวังว่าจะได้สร้างประสบการณ์พิเศษร่วมกับพันธมิตรอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต” นายยูจีน ลิน ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายการเช่ารถระหว่างประเทศของ Trip.com Group กล่าว
นายเสฏฐวุฒิ หิรัญกสิ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Primes Automotive กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ Primes Automotive เราเชื่อว่าประสบการณ์การเดินทางระดับลักชัวรีควรมาพร้อมความสะดวกสบายและไร้กังวลตั้งแต่ต้นจนจบ การร่วมมือกับ Trip.com ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราเข้าถึงนักเดินทางจากทั่วโลก พร้อมมอบบริการเช่ารถซูเปอร์คาร์ระดับโลกและบริการส่วนตัวของเราให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านการจองบน Trip.com นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Luxury Mobility และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้”
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวความร่วมมือครั้งนี้ Trip.com และ Primes Automotive ได้จัดแคมเปญพิเศษระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2569 ที่รวมทั้งความหรูหราและความคุ้มค่าไว้ในที่เดียว นอกจากมาตรฐานบริการระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่สเปกสูงสุด บริการส่งรถถึงบ้าน บริการคอนเซียร์จและผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง ประกันภัยชั้นหนึ่ง และมาตรฐานความสะอาดระดับพรีเมียมแล้ว
แคมเปญนี้ยังมาพร้อมสิทธิพิเศษ ดังนี้
• Fuel to Free เช่ารถได้แบบไม่ต้องเติมน้ำมันคืน
• Late Return +3 ชั่วโมง คืนรถล่าช้าได้สูงสุด 3 ชั่วโมง
• รับส่วนลด 15% จากราคาปกติตลอดช่วงแคมเปญ
• รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ผ่านคูปองพิเศษ โดยไม่มีขั้นต่ำ สูงสุด 10,000 บาท
นักเดินทางสามารถเข้าชมและจองรถจาก Primes Automotive ได้แล้ววันนี้บน Trip.com ซึ่งรวบรวมและคัดสรรรถหรูและซูเปอร์คาร์หลากหลายรุ่นไว้ให้เลือก ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Trip.com ในการมอบประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจร ที่รวมบริการเที่ยวบิน โรงแรม และการให้บริการเช่ารถไว้ในแอปเดียว
โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษทั้งหมดมีจำนวนจำกัด และให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดอ้างอิงตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
Trip.com เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ให้บริการครอบคลุม 27 ภาษา ใน 48 ประเทศ และรองรับ 44 สกุลเงินทั่วโลก โดยมีเครือข่ายโรงแรมและเที่ยวบินที่หลากหลาย ครอบคลุมที่พักและเที่ยวบินมากกว่า 1.7 ล้านแห่ง จากสายการบินกว่า 680 ราย ครอบคลุมสนามบินกว่า 3,500 แห่ง ใน 220 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ฝ่ายบริการลูกค้าระดับโลกของ Trip.com ให้บริการในหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อ “สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด” ให้กับนักเดินทางหลายล้านคนทั่วโลก จองทริปครั้งต่อไปของคุณกับ Trip.com
สำหรับPrimes Automotive คือกลุ่มธุรกิจด้าน Luxury และ Supercar Mobility ชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งโดย เสฏฐวุฒิ หิรัญกสิ และ ภิญญดา กิจวณิชกุล โดยมี Prime Cars Rental เป็นธุรกิจหลัก ให้บริการเช่ารถหรูและซูเปอร์คาร์ชั้นนำของประเทศไทยด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี บริษัทบริหารยานพาหนะที่เป็นเจ้าของเอง ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์รถยนต์หรูระดับโลก เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche และ Bentley ทุกคันมาพร้อมบริการคอนเซียร์จระดับ White-Glove และทีมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมี Primus Protection Film ศูนย์ดูแลรถยนต์ระดับพรีเมียมที่เชี่ยวชาญด้านฟิล์ม PPF และ Color Wrap ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของ Primes Automotive ในการยกระดับนิยามของ Luxury Mobility และการดูแลรถยนต์ระดับพรีเมียมในประเทศไทย