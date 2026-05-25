imoo เดินหน้าโปรเจกต์ “ทีมเด็กพลังบวก” อีพี 3 เปิดภารกิจ “ลูกประคบฮีลใจ” ปลูกฝัง Soft Power ไทยผ่านหัวใจการเป็นผู้ประกอบการตัวจิ๋ว พร้อมส่งต่อความรักสู่บ้านพักคนชรา

imoo แบรนด์สมาร์ทวอทช์สำหรับเด็กอันดับ 1 ของโลก ต่อยอดความสำเร็จของซีรีส์คอนเทนต์สร้างสรรค์สังคม “imoo ทีมเด็กพลังบวก” เข้าสู่ตอนที่ 3 ในชื่อ “ลูกประคบฮีลใจ” ภารกิจที่ผสมผสานการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเข้ากับทักษะการใช้ชีวิตในโลกกว้าง เพื่อสร้างนิยามใหม่ของคำว่า "นักธุรกิจเพื่อสังคม" ผ่านการลงมือทำจริงและการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ชู Soft Power ไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกตำรา
ในอีพีนี้ ทีมเด็กพลังบวกได้ก้าวเข้าสู่โลกของสมุนไพรไทยและการทำ "ลูกประคบ" ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ อาทิ ไพล ขมิ้นชัน ผิวมะกรูด และตะไคร้หอม ไปจนถึงเทคนิคการห่อและการมัดลูกประคบอย่างประณีต ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิ ความใจเย็น และการเห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญที่ imoo มุ่งหวังจะปลูกฝังให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่
ปั้น “Little Entrepreneurs” พลิกบทบาทสู่พ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว
ความท้าทายเพิ่มระดับขึ้นเมื่อเด็ก ๆ ต้องนำ "ลูกประคบ" ที่ทำด้วยมือของตนเอง ออกไปวางจำหน่ายจริงในตลาดนัดที่เต็มไปด้วยความคึกคัก ภารกิจนี้ถือเป็นบททดสอบทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต:
ทักษะการสื่อสาร: การนำเสนอสรรพคุณและความตั้งใจผ่านการพูดคุยกับลูกค้าหลากหลายวัย
ความกล้าแสดงออก: การก้าวข้ามความอายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์
ความพยายามและความอดทน: การเผชิญกับสถานการณ์จริงในการค้าขาย และการทำงานร่วมกันเป็นทีมท่ามกลางอุปสรรค
จาก “เหงื่อ” สู่ “รอยยิ้ม”: การแบ่งปันที่เชื่อมโยงคนสองวัย
หัวใจสำคัญของอีพีนี้ไม่ใช่เพียงผลกำไรจากการขาย แต่คือจุดหมายปลายทางของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเด็ก ๆ ได้ตัดสินใจนำไปมอบให้กับ "บ้านพักคนชรา" เพื่อเป็นการฮีลใจและส่งต่อพลังบวกให้กับผู้สูงอายุ การเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการบริจาคสิ่งของ แต่คือการเชื่อมต่อกันระหว่างเจเนอเรชัน เด็ก ๆ ได้นำลูกประคบที่ตนเองภูมิใจไปมอบให้และพูดคุยสร้างความสุขให้กับคุณตาคุณยาย เปลี่ยนความพยายามหยาดเหงื่อให้กลายเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุด
ร่วมติดตามความประทับใจและความมุ่งมั่นของเด็กไทยในซีรีส์ “imoo ทีมเด็กพลังบวก” EP3: ลูกประคบฮีลใจ ได้แล้ววันนี้ ทางช่องทาง imoo Thailand ทั้งบน TikTok, Facebook, YouTube และ Instagram