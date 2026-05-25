1 มิ.ย.69รฟม.ใช้ MRTA Smart Parking เต็มรูปแบบ ใช้ Scan QR Code เข้าออกอาคารจอดรถ

1 มิ.ย. 2569 รฟม. ให้บริการอาคารจอดรถทุกแห่งของ MRT สายสีน้ำเงิน - ม่วง ด้วยระบบ MRTA Smart Parking เต็มรูปแบบ โดยใช้ Scan QR Code หลังยกเลิกการใช้บัตร MRT และ MRT Plus อาคารจอดรถ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอแจ้งประชาชนผู้ใช้บริการอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ให้ทราบว่า ตามแผนการยกระดับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) ไปสู่ระบบ EMV Contactless เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป นั้น
ทั้งนี้ รฟม. ได้เตรียมพร้อมยกระดับการให้บริการอาคารจอดรถทุกแห่งของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เข้าสู่ระบบ MRTA Smart Parking อย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังจากการยกเลิกการใช้บัตรเติมเงิน MRT และ MRT Plus สำหรับเข้า – ออกอาคารจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการจอดรถ ในการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการใช้งานระบบ MRTA Smart Parking ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เมื่อนำรถเข้าจอดที่อาคารจอดรถ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการทางเข้าผ่านตู้ KIOSK บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ โดยกดรับบัตรจอดรถ (QR Code Slip) จากตู้ KIOSK หรือ Scan QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking
2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นำบัตรจอดรถ (QR Code Slip) ที่กดรับจากตู้ KIOSK หรือ QR Code บนแอปพลิเคชัน ไปบันทึกส่วนลดค่าจอดรถที่เครื่อง E-Stamp บริเวณเขตชำระเงิน (Paid Area) ภายในสถานีรถไฟฟ้าที่นำรถมาจอด
3. เมื่อนำรถออกจากอาคารจอดรถ สามารถชำระค่าบริการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยการสแกน QR Code แล้วชำระค่าบริการด้วยแอปพลิเคชันธนาคาร หรือชำระค่าบริการผ่านตู้ชำระค่าบริการด้วยเงินสดหรือแอปพลิเคชันธนาคาร ทั้งนี้ ภายหลังชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการต้องนำรถออกจากอาคารจอดรถภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ รฟม. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้บริการ ณ บริเวณอาคารจอดรถ
โดยการปรับรูปแบบการให้บริการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการเดินทางของผู้ใช้บริการให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม มุ่งหวังให้การเดินทางในกรุงเทพฯ เป็นเรื่องง่ายที่เพียงแค่แตะก็สามารถเดินทางทั้งเมืองได้อย่างสะดวกสบาย และ รฟม. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการโปรดศึกษาวิธีการใช้งานระบบ MRTA Smart Parking ล่วงหน้า