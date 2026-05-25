วิ่งเรียบ!ทช.ซ่อมบำรุงผิวทางถนนสาย ตง.1018 “จ.ตรัง”เสร็จ เพิ่มอายุใช้งาน สัญจรสะดวก

เสร็จสมบูรณ์ กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย ตง.1018 “จ.ตรัง”เพิ่มอายุการใช้งานของผิวทาง ยกระดับการคมนาคมฝั่งทะเลอันดามัน เชื่อมตรัง-กระบี่ ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาในการขนส่งปาล์ม/ยางพารา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1018 แยก ทล.4 - บ้านทุ่งหว้าน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13.975 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทช. ได้ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนสายนี้ เพื่อยกระดับการเดินทางให้ประชาชน เพิ่มอายุการใช้งานของถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงสายหลัก ทล.4 และ ทล.403 รองรับการเดินทางจากอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปยัง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1018 นั้น ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 4+300 ถึง กม.ที่ 5+700 มีระยะทางรวม 1.400 กิโลเมตร ซึ่งมีการปรับปรุงผิวทาง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน โดยได้ปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางเดิมด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING การปรับปรุงชั้นทางเดิมให้เป็นชั้นทางที่มีคุณภาพ เป็นการนำวัสดุที่ได้จากการขุดรื้อจากชั้นทางเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และช่วงที่ 2 มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 5+700 ถึง กม.ที่ 6+200 มีระยะทางรวม 0.500 กิโลเมตร ซึ่งใช้วิธี ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING REPAVING การนำเศษแอสฟัลต์ที่ขุดรื้อจากผิวทางเดิมไปผสมใหม่ในโรงงาน (Plant) เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานก่อนนำมาปูผิวใหม่ โดยทั้งสองช่วงมีขนาด
ช่องจราจรกว้าง ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร พร้อมทั้งมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย มีการตีเส้นจราจรบนผิวทาง
ถนน สาย ตง.1018 เป็นเส้นทาง ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญทั้งปาล์ม/ยางพารา ให้สามารถลำเลียงสู่ตลาดได้อย่างทันเวลา ลดต้นทุนในการขนส่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตดีที่ให้แก่ประชาชน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงหน่วยบริการภาครัฐในพื้นที่ อาทิ สถานีอนามัยตำบลทุ่งต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ โรงเรียนสามัคคีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ไปรษณีย์อนุญาตสาขาห้วยยอด 108 (เขากอบ) วัดถ้ำเขาปินะ วัดทุ่งต่อ ได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการคมนาคมของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกการเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา