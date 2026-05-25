“สิริพงศ์”หนุน สทร.ผลิตต้นแบบหัวจักร Hybrid”ง้าว”-รถไฟท่องเที่ยวไฮเอนด์ -พลิกโฉมรถไฟชั้น 3

“สิริพงศ์”ดันนโยบาย ผลิตรถไฟในประเทศ หนุน สทร.ผลิตต้นแบบ "Siamese Train" ขบวน”ลักชัวรี่”รับนักท่องเที่ยวไฮเอนด์ , และรถไฟ Hybrid "ง้าว” สร้างมาตรฐานเทคโนโลยีใช้ชิ้นส่วนในประเทศลดนำเข้า สั่งช่วยวางระบบเครื่องกั้นเพิ่มความปลอดภัยจุดตัด เล็งใช้เงินกปถ.ติดสัญญาณเตือน”ทางลักผ่าน”
วันที่ 25 พ.ค.69 นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.ว่า สทร.มีหน้าที่หลัก เรื่องการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านระบบราง และนำมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศไทยจากผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ผลิตและสร้างมาตรฐานระบบรางของไทย ซึ่งปัจจุบัน สทร.ได้มีการจัดทำมาตรฐานด้านการก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางของประเทศไทยขึ้นมา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ
นอกจากนี้ สทร.ยังอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาตุ้รถไฟและหัวจักรรถไฟ ได้แก่ รถไฟ "Siamese Train" เป็นขบวนท่องเที่ยว (luxury tourist Train) ซึ่งจะรองรับตลาดการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ ที่นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ในการท่องเที่ยว , ปรับปรุงขบวนรถไฟชั้น 3 พัดลมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นรถปรับอากาศพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ( อินทรีย์เมฆา) จำนวน 1 ตู้ และออกแบบรายละเอียด โมเดลขบวนรถไฟ Hybrid รุ่นใหม่ ชื่อ"ง้าว: NGAO"
นอกจากนี้ สทร.ยังอยู่ระหว่างศึกษาออกแบบแผ่นกันเสียง ที่ทำจากยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นกำแพงกันเสียงบนทางด่วนและเส้นทางรถไฟ ปัจจุบันได้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อย โดยผลจากห้องแลป เป็นที่น่าพอใจ เหลือเพียงการพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตเพื่อให้ราคาการผลิตในภาพรวมลดลง โดยเบื้องต้นราคายังสูงกว่าแผ่นที่ทำจากคอนกรีต
@เล็งใช้เงินกปถ.ติดสัญญาณเตือน”ทางลักผ่าน”
นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้สทร.ยกระดับดูแลด้านความปลอดภัย ของระบบรางเพิ่มเติม หลังจากเกิดอุบัติเหตุ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ โดยให้สทร.เข้ามาเป็นที่ปรึกษา รฟท.ในการเพิ่มระบบเทคโนโลยี เริ่มจากจุดตัดทางรถไฟที่เป็นทางลักผ่าน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ติดสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อให้ทั้งรถและผู้สัญจรบนถนน ทราบว่ามีขบวนรถไฟผ่าน โดยจะนำเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( กปถ.) มาดำเนินการ และในระยะยาวให้ศึกษา เทคโนโลยีระบบไม้กันเชื่อมต่อระบบอาณัติสัญญาณ ในจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้เกิดการทำงาน อย่างสมบูรณ์ ที่มีความปลอดภัยสูงสุด และลดการเกิด Human Error
“ปัญหาทางลักผ่าน โดยหลักการจะต้องมีการปิดทั้งหมด แต่เนื่องจากประชาชน ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็คือต้องติดตั้งสัญญาณป้ายเตือนหรืออาจจะมีสัญญาณเป็นแบบเสียง แจ้งเตือน ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น เพราะทางลีกผ่านส่วนใหญ่จะมืด
ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ สทร.กล่าวว่า ปัจจุบันออกแบบรถไฟท่องเที่ยว"Siamese Train" เสร็จแล้ว จำนวน 5 ตู้ ซึ่งใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) ถึง 90% โดยนำรถ JR WEST ของรฟท.ที่ได้รับบริจาคจากญี่ปุ่น อายุกว่า30 ปี มาดำเนินการปรับปรุง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างผู้ดำเนินการ วงเงินประมาณ 65 ล้านบาท
ปรับปรุงขบวนรถไฟชั้น 3 พัดลมของรฟท. จำนวน 1 ตู้ เป็นรถต้นแบบ Local Content 90% วงเงิน 12 ล้านบาท (เทียบจัดซื้อใหม่ 30-40 ล้านบาท) และรถไฟ Hybrid รุ่นใหม่ ( DEMU) ชื่อ"ง้าว: NGAO"1 ขบวน จำนวน 4 ตู้ วงเงิน 400 ล้านบาท ออกแบบรายละเอียดเสร็จปี 70 เริ่มผลิต ปี 71-72 ทดสอบ ปี 73 รถไฟ Hybrid เริ่มต้นใช้ Local Content ที่ 25% และจะพัฒนาเป็น70% ใน 5 ปี และ 80-90% ใน10 ปีเนื่องจาก บางชิ้นส่วนไทยยังไม่สามารถผลิตได้ เช่น ระบบล้อ โบกี้
“ในอาเซียน ประเทศไทยถือว่ายังไม่สามารถผลิตรถไฟเองได้ ส่วนมาเลเซีย ผลิตได้เองแล้ว และเวียดนามก็เริ่มต้นแล้วดังนั้น ไทยต้องเร่งซึ่ง สทร.จะออกแบบและกำหนดมาตรฐานชิ้นส่วนและเทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถเข้ามาร่วมผลิตได้ โดยเฉพาะเอกชนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ตอนนี้ ได้รับผลกระทบจากรถยนต์ไฟฟ้า หากสามารถเปลี่ยนมาเป็นระบบรางจะสร้างการผลิจในประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตฯไฟฟ้า ,หม้อแปลง สายไฟ ฯลฯ ที่สทร.จะเชิญมาร่วมหารือ ประมาณ 100 ราย “