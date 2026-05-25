“หาดทิพย์” ฝ่าวิกฤติมิดเดิ้ลอีสต์ จัดทีมสู้ความเสี่ยงดันQ 1โต 12%

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC แถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2569 โดยมีรายได้จากการขายรวมที่ 2,349.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แม้จะต้องสู้กับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2568 และวิกฤติตะวันออกกลางช่วงปลายไตรมาสที่ 1 CEO มั่นใจยังโตต่อได้ หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ลุกลามบานปลาย จัดทีมเฉพาะกิจดูแลความเสี่ยงพลังงานและวัตถุดิบใกล้ชิด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือ “โคคา-โคล่า” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,349.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 42.1% ซึ่งทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 198.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาส 1 ของปี 2568 ซึ่งทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่ 8.4% หรือลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ผลประกอบการดังกล่าวบ่งชี้ถึงการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2568 และยังต้องเผชิญกับความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่าเศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาเติบโตขึ้นเล็กน้อยหรือประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยเป็นผลมาจากการคลี่คลายของสถานการณ์น้ำท่วมและการเร่งจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคช่วงปลายไตรมาสเพราะคาดว่าจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้า
นอกจากนี้ ในภาคเกษตร เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นจากผลผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล ยางพารา และปาล์มน้ำมันที่มีราคาที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) พบว่าตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงไตรมาสที่ 1 สามารถเติบโตได้ที่ 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเติบโตจาก กลุ่มน้ำดื่ม 9.8% และเครื่องดื่มชูกำลัง 7.7% ส่วนกลุ่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำอัดลมเติบโตที่ 6.2% และ 1.1% ตามลำดับ
พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้มุมมองถึงสภาวะธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตไว้ว่า “เราเห็นสัญญาณการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคใต้ที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นปี หลังจากที่ปลายปีก่อนต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนตั้งแต่ต้นปี ทำให้ยอดขายของเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี แต่ก็โชคไม่ดีว่ามาเกิดความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางเสียก่อน ทำให้การท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่คึกคักอย่างที่คาด
สำหรับไตรมาสที่ 2 เรามองว่า ตลาดเครื่องดื่มจะยังเติบโตต่อเนื่องไปได้ ถ้าปัญหาราคาน้ำมันและต้นทุนวัตถุดิบไม่ลุกลามบานปลายไปกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเราก็จัดทีมบริหารสถานการณ์ที่ทำหน้าที่ติดตามและจัดการ ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อจำกัดผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์นั้น เรายังเห็น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่มีน้ำตาลซึ่งกลับมาโตได้ถึง 16.1% ในไตรมาสนี้ และสินค้าใหม่อย่างเครื่องดื่มชูกำลัง “มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี้” ก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้บริโภค
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก นีลเส็น ประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 ระบุว่า หาดทิพย์เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 23.1% ในขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั้น หาดทิพย์ยังคงเป็นผู้นำโดยมีสัดส่วนทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่ 77.3%
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ “โคคา-โคล่า” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้จากโคคา-โคล่า คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) มีผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอ ประกอบไปด้วย “โค้ก” “แฟนต้า” “สไปรท์” “ชเวปส์” “เอแอนด์ดับบลิว” รูทเบียร์ รวมถึงน้ำส้ม “มินิทเมด สแปลช” “มินิทเมด พัลพิ” ชา “ฟิวซ์ที” น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” และ “มอนสเตอร์ เอ็นเนอร์จี้”