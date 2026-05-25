VITADAY คว้า JISOO แบรนด์แอมฯ ร่วมพัฒนาสินค้ากรุยทางสู่ตลาดโลก

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ไทยบนเวทีโลกเมื่อ VITADAY ประกาศร่วมงานกับ JISOO ในฐานะ Global Brand Ambassador คนแรกของแบรนด์ พร้อมขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ในเอเชีย ที่ได้ร่วมงานกับ JISOO ในระดับโลกอย่างเป็นทางการ
จากแบรนด์ไทยที่โตเร็ว สู่การเป็น Global Lifestyle Health Brand ทำให้ VITADAY ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทยที่เติบโตเร็วที่สุด หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปีค.ศ. 2020 และสามารถสร้างการจดจำในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยแนวคิดที่อยากทำให้ “การดูแลตัวเอง” เป็นเรื่องง่ายและเกิดขึ้นได้ในทุกวัน VITADAY จึงไม่ได้วางตัวเองเป็นเพียง แบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพ แต่กำลังพัฒนาไปสู่แบรนด์ที่เชื่อมโยงทั้งเรื่องสุขภาพและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจตัวเอง เริ่มง่าย ๆ ได้ทุกวัน” ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา VITADAY เดินหน้าพัฒนาสินค้าและสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เครื่องดื่มสุขภาพเข้าถึงง่ายขึ้น การสร้างสินค้าใหม่ที่เชื่อมโยงกับความงามและไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบที่แตกต่างจากตลาดเดิม ล้วนสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา และกล้าทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
เมื่อ VITADAY และ JISOO มีแนวคิดเดียวกันเรื่อง “การดูแลตัวเอง” ทำให้การร่วมงานระหว่าง VITADAY และ JISOO ในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการเป็นศิลปินระดับโลกของ JISOO เท่านั้น แต่ยังเกิดจากภาพลักษณ์ ไลฟ์สไตล์ และแนวคิดในการดูแลตัวเองที่โดดเด่น อีกทั้ง JISOO ยังสามารถสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน ทั้งความเป็นธรรมชาติ ความมั่นใจในแบบของตัวเอง และการใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ VITADAY ที่เชื่อว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก และสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ ในทุกวัน
นอกจากนี้ JISOO ยังเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลระดับโกลบอล ทั้งในด้านแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ VITADAY ที่กำลังขยายแบรนด์สู่ตลาดต่างประเทศในระยะยาวอีกด้วย
การเปิดตัว “VITADAY Astaxanthin” สินค้า Co-Creation ร่วมกับ JISOO
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการร่วมงานครั้งนี้ คือการเปิดตัว “VITADAY Astaxanthin” สินค้า Collaboration ร่วมกับ JISOO โดยสินค้าได้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “ดูแลตัวเองง่ายๆ ได้ทุกวัน” ที่เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองแบบครบมิติ
การร่วมพัฒนาสินค้าในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่ Collaboration ทางการตลาด แต่ยังสะท้อนถึงแนวทางของ VITADAY ในฐานะแบรนด์ไทยรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ และพร้อมพาแบรนด์ไทยไปสู่เวทีระดับสากล
วันนี้ VITADAY อาจเริ่มต้นจากการเป็นแบรนด์ไทย แต่สิ่งที่แบรนด์กำลังสร้าง คือมาตรฐานใหม่ของแบรนด์สุขภาพยุคใหม่ในระดับโลก และการร่วมงานกับ JISOO ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกก้าวสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ไทย ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตลาดในประเทศอีกต่อไป แต่กำลังก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีเดียวกับแบรนด์ระดับโลกอย่างเต็มตัว