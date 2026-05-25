บางจากฯปลื้มใช้น้ำมันไฮ พรีเมียม 98+พลัส ในสนามแข่งมอเตอร์สปอร์ต

บางจาก ฯตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานคุณภาพสูง สู่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Bangchak presents Eighty-Six Challenge fueled by Hi Premium 98+ Plus หนึ่งในปฏิทินการแข่งขันระดับประเทศ Thailand Super Series 2026โดยรถแข่งทุกคันที่ลงสนามจะใช้น้ำมัน Bangchak Hi Premium 98+ Plus
นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า น้ำมัน Bangchak Hi Premium 98+ Plus ได้รับการไว้วางใจให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานสำหรับรถแข่งทุกคันในการแข่งขัน Bangchak presents Eighty-Six Challenge fueled by Hi Premium 98+ Plus เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินการแข่งขัน Thailand Super Series 2026 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากวงการมอเตอร์สปอร์ตที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถรีดสมรรถนะสูงสุดของเครื่องยนต์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการดูแลและปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในทุกสภาวะการขับขี่ โดยได้รับการพิสูจน์จริงบนสนามแข่งขันที่มีความท้าทายสูงสุด ทั้งด้านความเร็ว เวลา และความปลอดภัยของทั้งนักแข่งและรถแข่ง
น้ำมัน Bangchak Hi Premium 98+ Plus เป็นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ ที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 98+ สูงสุดในไทย เหนือกว่าด้วยเนื้อน้ำมันคัดพิเศษพร้อมสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ รีดพลังแรงม้า แรงบิด และอัตราเร่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีตอบสนองได้รวดเร็วทันใจในทุกสถานการณ์ พร้อมยังช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ ลดการสะสมของคราบเขม่า ทำให้เผาไหม้สมบูรณ์ และสามารถคงสมรรถนะของเครื่องยนต์ในระยะยาว
ปฏิทินการแข่งขัน Thailand Super Series 2026 มีการจัดการแข่งขันตลอดฤดูกาลรวม 10 รอบการแข่ง ด้วยมาตรฐานการแข่งขันระดับมืออาชีพ เพื่อเป็นเส้นทางการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักแข่งรุ่นใหม่สู่การแข่งขันเซอร์กิต อย่างเต็มรูปแบบ ประเดิมสนามแรกที่ Chang International Circuit สนามแข่งที่ได้รับมาตรฐาน FIA สูงสุดของประเทศไทย ในรูปแบบการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เกิดการต่อสู้หลายแนวทางและเทคนิคการขับขี่อย่างดุเดือดและน่าตื่นเต้นตลอดการแข่งขัน