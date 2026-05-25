เปิด 4 ขั้นตอน ผิวดูกระจ่างใสไร้จุดด่างดำ ด้วยพลัง “ไทอามิดอล” จาก NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW

ช่วงนี้เทรนด์ผิวสวยที่หลายคนตามหา อาจไม่ใช่แค่ “ผิวขาว” อีกต่อไป แต่คือผิวที่ดูโกลว์ใส เรียบเนียน สุขภาพดี และดูสดใสแบบไม่ต้องพึ่งเมคอัพหนักๆ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผิวดูไม่สดใสและแต่งหน้ายากขึ้น ก็คือ “จุดด่างดำ” และ “รอยสิว” ที่สะสมจากแดด มลภาวะ ความเครียด รวมถึงการพักผ่อนน้อยในแต่ละวัน
นี่คือเหตุผลที่ “NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW” กลายเป็นอีกหนึ่งไลน์สกินแคร์ที่กำลังถูกพูดถึงในกลุ่มคนรักผิวโกลว์ เพราะนอกจากจะช่วยดูแลเรื่องจุดด่างดำแล้ว ยังสะท้อนความเป็นผู้นำนวัตกรรมการดูแลผิวหน้าของนีเวีย ผ่าน “ไทอามิดอล” (Thiamidol®) นวัตกรรมสารไบรท์เทนนิ่งเอกสิทธิ์เฉพาะจากนีเวีย ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการต้นตอของปัญหาจุดด่างดำโดยเฉพาะ โดยทำงานผ่านการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดเม็ดสีเมลานินบนผิว พร้อมช่วยลดเลือนจุดด่างดำและลดโอกาสการกลับมาเกิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสำเร็จของ “NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW SERUM” เซรั่มลดจุดดำและรอยสิวยอดขายอันดับ 1 ทุกช่องทางออนไลน์*** นีเวียจึงได้ต่อยอดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกระจ่างใสแบบครบวงจร เพื่อช่วยดูแลผิวตั้งแต่การทำความสะอาด บำรุง ไปจนถึงการปกป้องผิวในทุกวัน และสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นดูแลผิวให้ดูกระจ่างใสแบบครบขั้นตอน ลองใช้ 4 ผลิตภัณฑ์ ทำตาม 4 Steps นี้ เพื่อช่วยให้ผิวดูโกลว์ใส เรียบเนียน และดูสุขภาพดีขึ้นในทุกวัน
ขั้นตอนแรก เริ่มผิวโกลว์ใส ด้วยการทำความสะอาดผิวให้หมดจด ด้วย NIVEA Skin Glow Micellar Water เซรั่มอินฟิวส์ไมเซลลาร์ ผสาน 5% เซรั่ม ช่วยลบเมคอัพกันน้ำและสิ่งสกปรกได้หมดจด พร้อมช่วยดูแลปัญหาจุดด่างดำตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยยังคงความชุ่มชื้นให้ผิวหลังเช็ดเพราะผิวที่ดูหมองและไม่เรียบเนียน เพราะหลายครั้งเริ่มจากสิ่งสกปรก, เมคอัพตกค้าง หรือคราบกับแดด โดยไม่รู้ตัว การเช็ดทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ควรเทไมเซลล่าให้ชุ่มสำลี และไม่เช็ดผิวแรงเกินไป เพราะการเสียดสีซ้ำๆ อาจทำให้ผิวระคายเคืองได้
ถัดมา ล้างผิวให้สะอาดล้ำลึก เพื่อเผยผิวดูกระจ่างใสขึ้น หลังเช็ดเมคอัพ ล้างหน้าอีกครั้งเพื่อลดความมัน สิ่งตกค้าง และมลภาวะที่เจอระหว่างวัน ด้วย NIVEA Skin Glow Gel-to-Foam คลีนเซอร์เนื้อเจลเปลี่ยนเป็นโฟม ที่ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก พร้อมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วย 2% AHA ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้นแบบไม่แห้งตึง แต่อย่าลืม ต้องล้างหน้าด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ เพราะจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นผิวได้ดีกว่าน้ำอุ่นจัด
ขั้นตอนที่สาม จัดการจุดด่างดำอย่างตรงจุด ด้วยเซรั่มตัวดังของสายผิวโกลว์ใส หัวใจสำคัญของผิวกระจ่างใส คือการเลือกเซรั่มที่ช่วยดูแลจุดด่างดำได้อย่างตรงจุด ด้วย NIVEA SKIN GLOW SERUM ผสานพลังของไทอามิดอล ไนอาซินาไมด์ และอโลเวรา ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ รอยสิว และฟื้นผิวให้ดูโกลว์สุขภาพดี โดยผลการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัคร อายุ 20-35 ปี จำนวน 110 คน ในประเทศเยอรมนี พบว่า 98% ยืนยันว่าช่วยลดจุดด่างดำและทำให้ผิวดูโกลว์ใสขึ้นจริง และ 97% ยืนยันว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้** และหากอยากให้ผิวดูโกลว์ใสเร็วขึ้น ควรใช้เซรั่มอย่างต่อเนื่องทั้งเช้าและก่อนนอน เพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของผิวสวย
และสุดท้าย แต่ลืมไม่ได้เลย นั่นคือ การปกป้องผิวจากแดด เพื่อไม่ให้จุดด่างดำกลับมา ด้วย NIVEA Skin Glow Instant Glow Daily Fluid SPF50+ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมกันแดด ที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วย SPF50+ PA+++ พร้อมช่วยดูแลผิวให้ดูกระจ่างใสในทุกวัน ด้วยเนื้อสัมผัสบางเบา สบายผิว เหมาะกับอากาศร้อนแบบเมืองไทย เพราะสาเหตุสำคัญที่ทำให้จุดด่างดำกลับมา คือรังสี UV ที่เราเจอทุกวัน แม้อยู่ในอาคารหรือไม่ได้ออกแดดโดยตรง และควรทากันแดดทุกวัน และเติมระหว่างวันหากต้องอยู่กลางแจ้งนาน เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดจุดด่างดำใหม่ในระยะยาว
ผิวโกลว์ใส ไม่ได้เกิดจากการดูแลแค่ขั้นตอนเดียว แต่คือการดูแลผิวอย่างครบวงจรในทุกวัน และนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ NIVEA LUMINOUS SKIN GLOW กลายเป็นไลน์สกินแคร์ที่สะท้อนความเป็นผู้นำนวัตกรรมการดูแลผิวหน้าของนีเวียได้อย่างชัดเจน
** ผลทดสอบหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 2 สัปดาห์ ในอาสาสมัคร 110 คน อายุ 20-35 ปี ประเทศเยอรมนี
***NIVEA Official Store – Shopee, Lazada และ TikTok Shop เดือนกรกฎาคม 2025 – มีนาคม 2026