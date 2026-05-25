ปักหมุดเวนิส “The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร 2026” อวดผลงานศิลปะ วันนี้ -2 ส.ค.นี้

มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ “The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณ ข้ามมหาสมุทร 2026” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง (Collateral Event) ของมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 61 (The 61st International Art Exhibition, Venice Biennale) นิทรรศการครั้งนี้มุ่งนำเสนอผลงานของศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมถ่ายทอดและสำรวจประเด็นการย้ายถิ่น การพลัดถิ่น และประวัติศาสตร์ลัทธิล่าอาณานิคมข้ามทะเล ผ่านมุมมองร่วมสมัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2569 ณ Palazzo Rocca Contarini Corfù นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
ภายในงานจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยจำนวนกว่า 30 ชิ้น และศิลปะการแสดงสด ที่ถ่ายทอดพลังสร้างสรรค์จาก 20 ศิลปิน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมผลงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม รวมถึงงานวิดีโอจัดวาง โดยมุ่งสำรวจประเด็นร่วมสมัยสำคัญ อาทิ เรื่องการพลัดถิ่น ประวัติศาสตร์ลัทธิล่าอาณานิคม และพลวัตแห่งการผสมผสานทางวัฒนธรรมของภูมิภาค ผ่านสัญลักษณ์ของการข้ามน้ำและเส้นทางเดินเรือ
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และภัณฑารักษ์นิทรรศการ “The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร” เปิดเผยว่า “เรามีความยินดีที่ได้นำเสนอผลงาน The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร 2026 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 2 นิทรรศการที่นำเสนอพลังสร้างสรรค์ของศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านประเด็นการเดินทาง การพลัดถิ่น และการเชื่อมโยงข้ามวัฒนธรรม โดยใช้สัญลักษณ์ของกระแสน้ำและการข้ามทะเลเป็นแกนกลางของการเล่าเรื่อง งานครั้งนี้มุ่งสะท้อนจิตวิญญาณของภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการนำศิลปะร่วมสมัยไทยและอาเซียนสู่เวทีโลกอย่างสง่างาม
ในฐานะภัณฑารักษ์ เราให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความหลากหลายของภูมิภาค ผ่านมุมมองของศิลปิน ทั้ง 20 ท่าน ซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และประสบการณ์ชีวิต แต่ผลงานของพวกเขากลับเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นภายใต้ธีมเดียวกัน งานแต่ละชิ้นสะท้อนความละเอียดอ่อนของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ในนิทรรศการครั้งนี้ กระแสน้ำถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญ เปรียบเสมือนพลังที่พาเอาความทรงจำ เรื่องราว และอัตลักษณ์จากดินแดนอันห่างไกลมาบรรจบกันที่เวนิส เมืองที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับการเดินเรือ การค้า และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ต่างจากภูมิภาคของเรา
สำหรับรายชื่อ 20 ศิลปินจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ศิลปินชื่อดังไปจนถึงศิลปินหน้าใหม่ที่มีพรสวรรค์ ที่ร่วมแสดงงานในครั้งนี้ นำโดย มารีน่า อบราโมวิช (เซอร์เบีย) เรืองศักดิ์ อนุวัฒน์วิมล (ไทย) อาราห์มายานี (อินโดนีเซีย) มาร์ธา เอเทียนซา (ฟิลิปปินส์) นฎียะฮ์ บามาดาจ (มาเลเซีย) อแมนดา คูแกน (ไอร์แลนด์) เล เฮียน มินห์ (เวียดนาม) ยาสมิน ไจดิน (บรูไน) อง เคียน เผิง (สิงคโปร์) พิเชษฐ กลั่นชื่น (ไทย) ต่อลาภ ลาภเจริญสุข (ไทย) พิมดาว พานิชสมัย (ไทย) ศรชัย พงษ์ษา (ไทย) เชียว ซ่ง (ลาว) วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (ไทย) โซ ยู นเว (เมียนมา) สวานนี่ (เมียนมา) อเล็กซานเดอร์ ทิโมทิช (เซอร์เบีย) สัมโบเลียพ โทล (กัมพูชา) ภาราดา วิรัสวีร์ (ไทย)
เรืองศักดิ์ อนุวัฒน์วิมล ตัวแทนศิลปินไทย เปิดเผยว่า “เรามองว่าสังคมไทยมักจดจำเหตุการณ์สำคัญได้เพียงชั่วคราว ก่อนจะเลือนหายไป ทั้งที่หลายครั้งเรามีอำนาจพอจะตั้งคำถามหรือหยุดยั้งบางสิ่งได้ งานศิลปะของเราจึงทำหน้าที่เปิดเผยและชวนให้สังคมหันกลับมามองอีกครั้ง ผลงานส่วนใหญ่ของผมเน้นการเก็บวัตถุและร่องรอยจากสภาพแวดล้อมเป็นหลักฐานของสิ่งที่กำลังจะสูญหาย โดยเฉพาะประเด็นของ แม่น้ำโขง ซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานแต่ถูกมองข้าม แม้จะเคยเกิดปรากฏการณ์ผิดปกติอย่างแม่น้ำสีฟ้าก็ตาม การนำภาพถ่ายดาวเทียมมาต่อเป็นแผนที่ยาว 11 เมตร เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำทั้งสาย กลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แต่เปราะบาง และตั้งคำถามสำคัญว่า เราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป ผลงานชิ้นนี้เตรียมจัดแสดง ณ เมืองเวนิสครับ”
สวานนี่ ตัวแทนศิลปินชาวพม่า เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้หญิงข้ามเพศในที่สุดฉันก็มีความกล้าที่จะทำสิ่งที่อยากทำมาตลอด เพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ว่าฉันเป็นใคร แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่ฉันมีต่อร่างกายของตัวเอง ดังนั้นศิลปะการแสดงจึงเป็นพื้นที่ที่ฉันสามารถซื่อสัตย์กับตัวเองได้มากที่สุด งานที่จะจัดแสดงคืองานชิ้นแรกของฉัน ในฐานะศิลปินแสดงสด ผลงานมีชื่อว่า A Body on Repeat ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของร่างกายของฉัน ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย ความทรงจำ ความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์ แรงกดดัน และความคาดหวังทางสังคมกับร่างกาย นิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing 2026 ไม่ใช่แค่การนำเสนองานเพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม การแบ่งปันประสบการณ์ความเป็นมนุษย์จากภูมิภาคที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวางผลงานฉันไว้ในบริบทนั้นรู้สึกสอดคล้องกันมาก และยังเป็นสิ่งที่สะเทือนอารมณ์ด้วย”
นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ โครงการ วัน แบงค็อก โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 ณ อาคารปาลาซโซ ร็อกก้า คอนตารินี คอร์ฟู (Palazzo Rocca Contarini Corfù) เมืองเวนิส และได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญในภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), สยามพิวรรธน์, สยามพารากอน ไอคอนสยาม, Generali และอมรินทร์ กรุ๊ป
นอกจากนี้ การเข้าร่วมของศิลปินภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรระดับภูมิภาค โดยศิลปินสิงคโปร์ Ong Kian Peng ได้รับการสนับสนุนโดย Fraser and Neave, Limited, ศิลปินมาเลเซีย Nadiah Bamadhaj สนับสนุนโดย Fraser & Neave Holdings Bhd และศิลปินเวียดนาม Le Hien Minh สนับสนุนโดย Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (SABECO)
