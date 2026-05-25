ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จับมือ “เจอาร์ คิวชู กรุ๊ป” ร่วมทุนพัฒนา “ชามา นอร์ธ พัทยา” ตอกย้ำความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย

บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ผู้นำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับนานาชาติ ผ่านการลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ เจอาร์ คิวชู บิสิเนส ดีวีลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (JR Kyushu Business Development (Thailand) Co. Ltd.) บริษัทในเครือของ คิวชู เรลเวย์ คอมพานี (Kyushu Railway Company) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เพื่อพัฒนาโครงการ “ชามา นอร์ธ พัทยา” (Shama North Pattaya) โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มออนิกซ์ฯ ผ่านการใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแบรนด์ชามา (Shama) เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของตลาดการเข้าพักทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ของประเทศไทย
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างสององค์กร ต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ “ชามา เลควิว อโศก” (Shama Lakeview Asoke) ที่ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก เจ อาร์ คิว ชู กรุ๊ป ให้เข้ารับบริหาร จนได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ชั้นนำในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพันธมิตรญี่ปุ่นที่มีต่อศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และความเชี่ยวชาญในตลาดของกลุ่มออนิกซ์ฯ
การพัฒนาโครงการ “ชามา นอร์ธ พัทยา” นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มออนิกซ์ฯ ในการขยายธุรกิจสู่ทำเลศักยภาพสูง ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีแบบแผนขององค์กรผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันเสริมความแข็งแกร่งและขยายบทบาทของกลุ่มฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนื่อง
คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า การร่วมทุนกับ เจ อาร์ คิว ชู กรุ๊ป ในครั้งนี้สะท้อนแนวทางการเติบโตเคียงคู่พันธมิตรที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด และยังนับเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติครั้งที่ 2 ภายใต้แผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มออนิกซ์ฯ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพขององค์กร และความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
“สำหรับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป การเติบโตไม่ใช่เพียงการขยายจำนวนโครงการ แต่คือการผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันเพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าในระยะยาวร่วมกัน แบรนด์ ‘ชามา’ (Shama) เติบโตจากความเข้าใจอย่างเชิงลึกต่อความต้องการของตลาดการเข้าพักระยะยาว (Long-stay) ซึ่งเราเฝ้าติดตามและศึกษาแนวโน้มมาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจนในอนาคต
โครงการภายใต้แบรนด์ชามาแต่ละแห่งได้รับการพัฒนาจากความเข้าใจเชิงลึกในพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้พักอาศัย โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ครบถ้วน ครอบคลุมทั้งความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต และความอบอุ่นเสมือนบ้าน ภายใต้มาตรฐานระดับสากล”
นอกจากนี้ โครงการชามา นอร์ธ พัทยา จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์สำคัญ ในการเสริมความแข็งแกร่งและเติมเต็มการมีอยู่ของกลุ่มออนิกซ์ฯ ในพื้นที่พัทยา ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพสูง โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับแบรนด์หลักอย่าง อมารี (Amari) และ โอโซ่ (OZO) เพื่อสร้างคลัสเตอร์ธุรกิจโรงแรมที่มีความเชื่อมโยงและครบวงจรมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
นายยุทธชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการชามา นอร์ธ พัทยา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับผู้พำนักระยะยาว ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่พักอาศัยของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีนานาชาติ”
ด้าน คุณโทชิฮิโระ โมริ Director and Senior Managing Executive Officer ตัวแทนบริษัท คิวชู เรลเวย์ คอมพานี กล่าวว่า การร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ เจ อาร์ คิว ชู กรุ๊ป ในการสานต่อความร่วมมือกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในประเทศไทย เพื่อต่อยอดจากความสำเร็จจากโครงการ ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ
“จากความสำเร็จที่เราได้ร่วมกันสร้างในโครงการ ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านโครงการ ชามา นอร์ธ พัทยา ซึ่งเราเล็งเห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางรีสอร์ตชั้นนำภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านฮอสพิทาลิตี้ของกลุ่มออนิกซ์ฯ ที่จะสามารถส่งมอบโครงการคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของทั้งผู้เข้าพักชาวไทยและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าระยะยาวและความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน” คุณโทชิฮิโระ กล่าว
โครงการ “ชามา นอร์ธ พัทยา” ตั้งอยู่ในทำเลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในพัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในพื้นที่ EEC โดยโครงการมุ่งเน้นการให้บริการที่ผสมผสานความสะดวกสบายของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เข้ากับบริการระดับโรงแรมชั้นนำ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยระยะยาว ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2569 และในอนาคต
ความร่วมมือระหว่างออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) และ เจ อาร์ คิว ชู กรุ๊ป (JR Kyushu Group) ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร แต่ยังเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นต่อเสถียรภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งเป็นการประกาศความพร้อมของแบรนด์ไทยในการแข่งขันและเติบโตเคียงคู่กับพันธมิตรระดับโลกอย่างยั่งยืน